Per Åslund åkte på en hjärnskakning i oktober efter att ha tacklats i huvudet av Brynässpelaren Jesper Jensen.

Dansken stängdes av i fem matcher och bytte nyligen klubbadress till Skellefteå. I går stod han ånyo för en ful armbågstackling i huvudhöjd – den här gången på Rögles Daniel Zaar.

Resultatet? Sex matchers avstängning.

Beskedet: Åslunds säsong troligen över

Nu kommer dystra besked från Färjestad. Per Åslund har fortfarande inte kommit tillbaka till isen efter huvudtacklingen, trots att det har gått tre månader, och det finns inte mycket som talar för att han kommer tillbaka i spel den här säsongen.

– Som alltid med såna här skador är det svårt att sia om framtiden men läget är oförändrat med Per. Och när han är redo för is så har han fortfarande en bit kvar, det handlar inte om att gå in i match. Än så länge klarar han bara av sparsam aktivitet då han reagerar vid kraftiga pulshöjningar, säger Oskar Strandlund i Färjestads medicinska team till Värmlands Folkblad och fortsätter:

– Vi räknar inte med spel den här säsongen.