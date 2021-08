Tunga försäsongen: Tredje raka förlusten

I går tog Frölunda hem pokalen i den anrika försäsongsturnering Strömstad Hockey Classic när de med 3-1 mot Färjestad.

Men matchen mellan Leksand och Färjestad återstod och det blev ett rejält målkalas.

Målfest i första och andra

Det dröjde tio minuter in i den första perioden till det första målet kom via Leksands Jesper Kandergård – och efter det trillade målen in en efter en.

Oskar Lang utökade, sen kvitterade Michael Lindqvist och Max Veronneau svarade på kvitteringen kort efter det. När den första perioden var över stod det 3-1 till Leksand och Färjestad var på äg mot ännu en förlust.

– Vi ligger under rättvist, Leksand är bättre än oss i första. De känns hetare, säger Micheal Lindqvist.

I den andra perioden fortsatte målfesten och båda lagen gjorde två mål vardera och Leksand hade en 5-3-ledning.

Tredje raka förlusten för Färjestad

Det blev inga fler mål i den sista perioden och Leksand vann med 5-3.

Nu har Färjestad förlorat den tredje matchen i rad under försäsongen efter två inledande förluster mot Örebro och Frölunda.

– Det var ingen bra hockeymatch de första två perioderna, sen tycker jag att vi gör det bra i den tredje. I de andra två försäsongsmatcherna har vi slarvat bort tvåmålsledningar. Men i dag kom vi ut rejält i tredje och lutade oss mer framåt än vad vi har gjort i de andra, säger Leksands tränare Björn Hellkvist.