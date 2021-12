Kritiserar stjärnan: ”Det är inte okej...”

De möttes så sent som i torsdags.

Då vann Växjö mot Djurgården med 3–2 på Hovet efter straffar.

När lagen under lördagen drabbade samman i Vida arena i Växjö var det hemmalaget som kom ut något hetare. Matchens kanske bästa målchans hade till en början också Richard Gynge på ett friläge. Men Mantas Armalis stod emot.

Därmed var det också mållöst efter den första perioden.

Efter att gästerna inlett den andra perioden i numerärt överläge blev det ombytta roller efter några minuter.

Då tog det inte alls lång tid innan hemmalaget gjorde 1–0. Målskytt blev Glenn Gustafsson sedan Martin Lundberg skjutit och Gustafsson tryckt en retur i mål.

Med lite mer än halva matchen spelad var det sedan Pontus Holmbergs tur att göra mål. Detta sedan han tryckt sig förbi bortaförsvaret, brutit in framför Armalis och satt pucken i mål. Därmed var 2–0 ett faktum.

Föll för tredje matchen i rad

Men Djurgården lyckades skapa en del tryck innan paus, bland annat efter ett powerplay. Men ställningen var fortsatt 2–0.

– Växjö, om vi ska vara ärliga, är det bättre laget efter två perioder. Vi skapar en del heta chanser som vi måste göra mål på om vi ska ha en chans på bortaplan, sade Djurgårdens Sebastian Strandberg till C More efter den andra perioden.

– Vi måste våga äga puck, vi måste ta tillbaka den när vi inte har den.

Väl i den tredje perioden blev uppförsbacken brantare för Stockholmarna.

Med drygt fem minuter spelat högg Rhett Rahkshani med klubban mot en motståndare efter en avblåsning och visades ut.

Tränaren kritisk mot utvisningen

I det efterföljande numerära överläget kom sedan ett 3–0-mål från Växjö. Målskytt blev Richard Gynge som därmed bröt sin flera matcher långa måltorka.

Men Djurgården orkade inte resa sig efter det och resultatet stod sig matchtiden ut.

En utvisning som i efterhand blev ödesdiger för Djurgården var just Rahkshanis i den tredje perioden. Den gick inte heller obemärkt förbi för lagets tränare Mikael Aaro som var kritisk i C More efter matchen.

– Om det är frustration. Då känns det inte okej. Det är inte 100-procentigt att göra så, sade Aaro.

Förlusten var Stockholmarnas sin tredje raka och de är fast förankrat i botten. Samtidigt vann Växjö för tredje matchen i rad.