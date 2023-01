Med 14 omgångar kvar av SHL väljer HV71 att förändra sin tränarstab. Tommy Samuelsson och Fredrik Stillman är ett minne blott i föreningen. Johan Lindbom och Per Gustafsson tar nu över deras tränarkavajer – tillsammans med Challe Berglund som anställdes för tre veckor sedan som assisterande tränare.

Rockaden sker efter att HV71 under den gångna helgen fått se avståndet till säker mark i tabellen öka till åtta poäng.

Expressen når Tommy Samuelsson några minuter efter att nyheten briserat. Han berättar att han tillsammans med Fredrik Stillman kallades in till ett möte med sportchefen Kent ”Nubben” Norberg efter lunchtid under måndagen.

– Det här är inget jag vill, men jag vet hur den här världen och branschen fungerar. Det gäller att skilja på sak och person i den här frågan. De gör det här för sakens skull, att de vill rädda klubben kvar i SHL och lyckas de med det – då är jag den första att applådera. Det ska jag säga. Men självklart var det ett tufft beslut att få, men jag är införstådd med hur det fungerar. Sedan är tajmingen nog aldrig bra i ett sånt här läge, men för min del hade det varit bättre om beslutet fattats i går så de hade kunnat stå där med den nya konstellationen på träningen i dag.

Du ledde alltså träningen för någon timme sedan?

– Ja, vi fick beslutet efter lunch.

Vad tycker du om det?

– Tajmingen är väl aldrig rätt när man står på min sida, men jag kan ju tycka... Det var nog inte ett beslut som togs klockan åtta i morse. Det här hade man kunnat ta tidigare och faceat det skiftet. Nu fick vi, jag och Stillman, stå där i morse, sedan fick vi veta vad som skulle hända efter lunch.

Har du haft det här på känn eller kom beskedet som en blixt från klar himmel?

– Näe, det är inget jag reflekterat över, även fast jag vet att resultaten inte varit tilltalande för mig eller organisationen. Men det är inte så många veckor sedan jag fick en bekräftelse på att förtroendet fanns där.

Samuelsson: ”Det kom en tår” Foto: JEANETTE DAHLSTRÖM / BILDBYRÅN

Kent ”Nubben” Norberg kom in under vårkanten, han ärvde delar av truppen och er i ledarstaben. Har det funkat mellan er under den här säsongen? Eller har det varit tufft att verka under en ny sportchef?

– Det vet jag inte. Grejen är att vi var väldigt sen på marknaden eftersom vi gick upp till SHL i maj. Vi hade ett halvt allsvenskt lag klart när vi tog steget upp, men vi har kämpat 24/7 för att få rätsida på det här men det har inte gått. I grund och botten hamnar det på mitt bord men jag tror inte att jag är en sämre tränare i dag än 4 maj ifjol. Därför säger jag: skilj på sak och person.

Hur har dialogen ”Nubben” varit under den här perioden?

– Det är inget beslut ”Nubben” tagit, utan det här är ett styrelsebeslut. Det här har inte varit ett tema i vår kommunikation utan det har varit lugnt och sansat genom hela säsongen. Vi har sett på situationen ihop och ”Nubben” blev budbärare i det här. Det var tufft, men vi skiljer på sak och person.

Trots att styrelsen tog beslutet fick ”Nubben” alltså meddela det till er?

– Ja, han blev budbäraren.

Hur var det mötet med ”Nubben” – med tanke på att han själv inte ville göra den här förändringen?

– Han var ledsen. Det var givetvis en tår som kom. Jag sa det till honom: Om det nu var styrelsen som tog beslutet, då hade jag hoppats att någon från styrelsen kunnat stå där och frontat beslutet. Det handlar inte om mig som person, men är man i den här världen måste man klara av att fronta ett sånt beslut.

Du har coachat under flera årtionden, det kan inte höra till vanligheterna att en sportchef får lämna ett sånt här beslut som styrelsen fattat?

– Det vet jag inte.

Det är som sagt tätt inpå beskedet, men kan du redan nu känna något ni hade kunnat ha gjort annorlunda?

– Det måste man reflektera över tid. Det är det jag kan säga.

Upplever du att ni från tränarstaben fått respons hos spelargruppen för de idéer ni haft och det spelsätt ni velat implementera?

– Återigen: Vi var sen in på marknaden och alla vet hur marknaden har sett ut, och hur den fortsätter se ut. Vi trodde alla att det skulle spruta ut spelare från KHL men så var inte fallet. Det har varit en kamp hela tiden. Det måste man klara av att leva med, men det har vi inte gjort.

Tommy Samuelsson gör precis som HV-spelarna i bilden – lämnar Husqvarna Garden. Foto: MIKAEL FRITZON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Hur ser kontraktet ut för din del nu, löper det ut efter säsongen?

– Det var ganska lägligt det här kanske. Vi hade båda en option innan 31 januari.

Att det skulle ha förlängts ytterligare ett år till?

– Ja, eller det löpte ett år till om ingen sa upp det.

Är det en anledning till att man tar beslutet här och nu?

– Det får du spekulera i, det gör inte jag.

Var det samma sak för Stillman?

– Det vet jag inte.

Hur ser du för HV:s chanser att klara kontraktet genom att ta sig upp till säker mark?

– Det var som jag sa till de i morse: Tittar vi på de fyra-fem senaste matcherna så har vi i stort sett drivit spelet. Vi har inte lyckats omsätta det i trepoängare. Det finns kvalitet i laget, men det gäller att komma över den där tröskeln, att få med sig fler segrar i rad. Vi föds av resultat och när man inte får det, då kan det finnas en tveksamhet. Det tycker jag dock inte att det har varit, utan tvärtom. Skillsen finns men däremot är SHL en konsekvent liga i dag. Där straffade vi oss själva lite för ofta i matcherna och det fungerar inte. Jag tror att chansen finns att de klarar det.

Enorma hyllningen till supportrarna

HV71 är Tommy Samuelssons tredje svenska klubb på tränar-CV:et.

Han önskar nu att laget blir kvar i högstaligan. Mest för föreningens supportrar – som han högaktar.

Sedan ska han ta våren och fundera på om uppdraget med HV71 var det sista han tog sig an som tränare.

– Jag hoppas bara att de tagit ett beslut som leder till att organisationen blir kvar i SHL för det behöver fansen och den här staden. De har bland de mest trogna fansen som finns. Vi har inte haft en tillstymmelse till burop eller visslingar, det har varit noll med det, trots att vi knappt vunnit. Är det några som förtjänar att HV71 är kvar i SHL, då är det våra fans.

Det här är första gången du får sparken i Sverige. Vad känner du för det?

– Jag sa i er podd Hockeypuls att det är nyfikenheten som driver mig och jag har haft förmånen att vara i organisationer som hela tiden varit i plustecken, men det här året har varit i minustecken, och det ser jag som en läropeng. Hur jag som person hanterar något sådant. Hur jag som person bemöter andra människor när det går tufft. Det här ser jag som en lärdom.

Kan du redan nu känna att du vill upp på hästen igen och coacha?

– Det måste jag reflektera över, det är väl ett ständigt självplågande i den här branschen, så vi får väl se vad som händer.

TV: Samuelsson: ”Helt omöjlig uppgift”