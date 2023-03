Incidenten inträffade efter knappt halva den andra perioden.

Luleås Konstantin Komarek hamnade i en närkampssituation med Martin Lundberg.

Komarek rev ner Lundberg och åkte ut två minuter för Holding.

Men i stället för att åka till utvisningsbåset åkte Komarek mycket snabbt ut i det egna båset och fortsatte ut i omklädningsrummet följd av en läkare.

När reprisbilderna visades syntes det hur Martin Lundbergs skridsko träffade Komareks handled som fick lämna isen blödandes.

– Läskigt. Han hade väldigt bråttom ut där, säger Staffan Kronwall i C Mores sändning

Komarek återkom inte i spel under den andra perioden. Enligt C More sys Konstantin Komareks skärsår ihop på plats i arenan.

Lagets tränare Thomas ”Bulan” Berglund lämnar lugnande besked.

– En sena har gått i handen. Det är ingen fara så. Det går att sy ihop och han blir återställd. Men han blir borta ett tag framöver, säger han till C More.

Även Sallinen skadad

Men Komareks skada var inte Luleås första i matchen. Redan i den första perioden fick Tomi Sallinen lämna isen efter en knätackling från Växjös Ludvig Nilsson.

Nilsson fick ingen utvisning, men C Mores expert Johan Tornberg menar att Nilsson kan komma att anmälas till disciplinnämnden i efterhand.

– Vi har sett Andreas Borgman som åker för knätackling mot Färjestad och den här är faktiskt skarpare. Det här är något man kommer titta på i efterhand, säger Tornberg i C Mores sändning.

– Att man missar den kan jag ha förståelse för. Men att det går vidare ser jag som en självklarhet, fortsätter han.