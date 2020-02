0-0 var ställningen efter första perioden när Leksand tog emot Frölunda. Men i andra perioden slog Frölunda till med tre raka mål – och det underläget lyckades hemmalaget inte hämta igen.

Daniel Gunnarsson och Martin Karlsson gav laget hopp med två reduceringsmål i sista perioden – men Nicklas Lasu säkrade Frölundas seger genom att sätta 4-2-målet i tom kasse med knappa minuten kvar att spela.

Tisdag 11 januari drar SHL i gång igen och några dagar senare stänger transferfönstret. Frågan är om och hur Leksand kommer att agera inför säsongsavslutningen.

SportExpressen kunde under fredagen avslöja att Roger Melin i samtal med sportchefen Thomas Johansson själv ifrågasatt om han ska vara kvar som tränare.

– Om spelarna och ledningen vill höra en ny röst så har jag sagt att de får göra något åt det. Någonting måste ju göras, sa Melin själv.

Johansson: ”Får göra den utvärderingen”

Sportchefen Thomas Johansson kommenterade klubbens situation i C More i andra periodpausen under lördagens match.

– Den tydligaste signalen är kanske att sparka någon eller ta in någon. Men vi jobbar stenhårt inne i gruppen med att få det här att flyga, säger han.

På frågan om det är Roger Melin som leder Leksand efter uppehållet ger Thomas Johansson ett svävande svar.

– Nu när det kommer ett nytt break handlar det om att utvärdera varenda grej vi har. Hur har det gått? Vad tror vi? Hur känns det? Var befinner vi oss någonstans? Alla är under lupp – mitt jobb är under lupp, tränarna är under lupp, spelarna är under lupp, säger han till C More.

– Sedan får vi göra den utvärderingen under veckan som kommer och hantera det därifrån.

Uttalandet fick reaktioner i C Mores studio.

– Vi tolkar det som att det kan hända grejer i Leksand, säger Lasse Granqvist och fick medhåll från Sanny Lindström.

– Jag skulle inte vara förvånad om det gör det. Sedan får vi se om det blir att gå ifrån Melin helt eller om det blir att stärka upp runt honom. Men något måste hända för att få in energi, säger C Mores expert.