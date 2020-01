Tio raka förluster efter jättebjudning

Efter 14 mållösa minuter mellan krisande Linköping och gästande Växjö gjorde Jarno Kärki det förlösande 1-0-målet i spel fem mot fyra.

I den andra perioden var det dags igen.

Linköping fick återigen chansen i numerärt överläge och Henrik Törnqvist skickade in 2-0. Men gästerna skulle få in en psykologiskt blytung reducering i periodens slutskede, genom Martin Lundberg, som satte sitt sjätte mål för säsongen.

Och i inledningen av den sista perioden kom också kvitteringen genom Miika Koivisto.

Linköpings tionde raka förlust

Linköping hade tappat 2-0 till 2-2. Och med tanke på att Linköping hade förlorat fyra raka matcher - och sju av de nio senaste - med just 2-3 började oron sprida sig i Saab arena.

Matchen gick till förlängning och där fick Växjö chansen att spela fyra mot tre efter att Adam Ginning dragit på sig en utvisning i den tredje periodens slutskede.

I förlängningen trodde Växjö att Oliver Bohm avgjort, men målet dömdes bort efter videogranskning efter att en Växjö-spelare blockerat målvakten Jonas Gustavsson.

Men Växjö skulle ta hem segern till slut efter att Jonas Gustavsson stått för en jätteblunder och frispelat gästernas Roman Horak, som kunde placera in 3-2 i öppen bur.

– Han blir syndabock, han bjuder Växjö på segermålet, säger kommentatorn Björn Geijer i C More.

– Jag lider med ”Monstret” som har varit riktigt bra under säsongen, säger Petter Rönnqvist.

Det var 13:e gången den här säsongen som Linköping tappade ledning till förlust. Sjätte gången som ledning med 2-0 slutar i förlust.

– The botten is nådd. Värre än så här blir det inte för Linköping, säger experten Niklas Wikegård i C More.