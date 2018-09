Skellefteå vände i tredje - efter Timrås drömstart

Timrå är tillbaka i SHL. Med besked.

I torsdags stod Niklas Svedberg för en fantommatch och stoppade 42 skott när Timrå slog mästarna Växjö med 2–1.

På lördagskvällen reste medelpadingarna till Västerbotten för möte med fjolårsfinalisten Skellefteå. Där fick gästerna en drömstart.

Henrik Törnqvist pricksköt in ledningsmålet bakom Gustaf Lindvall efter 11.40. Bara en minut senare var det dags igen då Hampus Larsson knäppte iväg ett skott på mål och på returen högg Mattias Guter in tvåan.

”Alltid frustrerande”

Vid den första periodpausen visade lagkaptenen Jimmie Ericsson mycket känslor och kritiserade det egna lagets insats.

– Trots att vi gått igenom hur hårt de checkar kommer vi fast i egen zon för lätt. Forwards är inte spelbara och backarna gör det inte lätt för sig. Alltid frustrerande att starta som vi gör på hemmaplan, framförallt när vi ligger under med 2-0 och satt oss i rätt svårt läge. Men vi har 40 minuter på oss att reda upp det, säger Ericsson till C More.

Vände och vann efter stjärnans mål

I den tredje perioden kom dock nykomlingen Timrå att tappa sin ledning. Och inom loppet av 62 sekunder kunde Skellefteå gå från 0-2 till 2-2 efter mål från Andreas Wingerli och Joakim Lindström.

Skellefteå hade sedan flera bra chanser att göra 3-2 innan slutsignalen, men fick vänta till förlängningen innan Oscar Möller kunde avgöra.

– Vi blev bättre och bättre ju längre matchen gick. Med tanke på förstaperioden så får vi vara nöjda med det här, säger Oscar Möller i C More och fortsätter:

– Vi visar styrkor som kan vända den här matchen.

Timrås tränare Fredric Andersson var besviken över poängtappet, men ändå nöjd över lagets insats i den tuffa bortamatchen.

– Det blir lite passivt spel där ute. Men Skellefteå är ett bra lag så jag tycker ändå vi står upp på ett bra sätt, säger han och fortsätter om målvakten Victor Brattströms första match i SHL:

– SHL-debut och står upp på ett bra sätt. Han gör en fantastisk match.