Timrå vann mot Djurgården efter turbulenta veckan

Timrå var redan klara för kval, precis som Djurgården.

Då fick huvudtränaren Fredrik Andersson lämna posten som huvudtränare. I stället fick Ante Karlsson ta över ansvaret inför det kommande ångestkvalet mot Djurgården.

– Vi har fått in bra energi och fått mer tydlighet i spelet. Det visade vi mot Rögle även om vi förlorade. Vi gör en bra match. Vi har fått några mer träningar också. Men det här är en seger och det är tre kvar, säger backen Per Svensson.

För Timrå fick nämligen inleda kvalet med en seger med 4–2 på Hovet i Stockholm efter den speciella veckan.

Huvudpersonen själv, tränare Karlsson som tidigare delade ledarskapet med Fredrik Andersson, hade minst sagt en speciell vecka.

– Det har varit en turbulent omställning där från sent söndag kväll till måndag morgon. Vi har haft samtal och delat ut roller. Grabbarna checkar in på det och vi får in en bra energi, säger Karlsson och utvecklar:

– Det vart ju en omställning från kvällen till morgonen där och sen har jag haft ett otroligt stöd från alla parter.

Nya stödet – en mental coach

Men vad har tränarbytet egentligen betytt för laget? Det har Per Svensson lite av ett svar på, även om det är en annan person som varit viktig för dem under den tuffa veckan.

– Jag vet inte om det har så mycket med det att göra egentligen. Det handlar om att vi ska bli tydligare. De ger oss tydligare direktiv och att vi är mer tydliga mot varandra. Sen har ”Robban” fått komma in som en mental hjälpreda som hjälper oss att få med oss skallarna. Det är mycket som står på spel.

Just den mentala coachen Robert Andersson har varit viktig, och kommer att bli det, under sluttampen av säsongen.

– De som vill får prata och vi får en bra stämning i gruppen, säger Svensson.

Vad är det ni får för hjälp av ett sådant stöd?

– Det är allt möjligt. Det är allt från att få en bra känsla och få bort alla orosmoment.

Men trots den tuffa veckan kan Timrå bara blicka framåt. Först till fyra segrar är det som gäller för att inte trilla ur SHL och nu har laget i alla fall den första.

– Vi har haft en bra vecka och det ser vi resultat på nu, säger Ante Karlsson.