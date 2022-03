Timrå tvingas kvala mot Djurgården för att klara sig kvar i SHL

Det såg inte speciellt ljust ut för Timrå inför de återstående matcherna av SHL:s grundomgång, där laget behövde vinna tre raka matcher för att undvika kval.

Den lilla strimma hopp som möjligen fanns vid liv när man på torsdagen tog emot Färjestad släcktes snabbt.

Per Åslund skickade in ledningspucken för gästerna efter fem minuter och det blev starten på ett riktigt målkalas. Färjestad ledde med 3-0 efter den första perioden och bara två minuter in i den andra hade siffrorna stuckit i väg till 5-0.

Timrå tvingas klara mot Djurgården

– Det är ett Timrå som också har gett upp, sa experten Johan Tornberg i C More.

Timrå fick dock in två tröstmål innan perioden var över.

Färjestad vann till slut med 6-2 – vilket innebär att Timrå tvingas till kvala mot Djurgården för att ha en chans att klara sig kvar i SHL.

Karlstad-laget säkrar å sin sida viktiga poäng i jakten på den åtråvärda topp sex-placeringen.

Blomqvist frustrerad: ”Respektlöst”

Timrås förlust innebär även att Malmö – trots förlust mot Rögle på torsdagen – har säkrat SHL-kontraktet och kan fokusera på att försöka nå slutspel.

Lagkaptenen Jacob Blomqvist var missnöjd med lagets insats.

– Defensivt är det katastrof. Offensivt har vi i alla fall förstakedjan som sätter press på dem.

– Men bakåt är det ihåligt och respektlöst mot våra målvakter, de får stå mitt i slottet och slå in returer. Vi gör det svårt för dem, det är inte godkänt.