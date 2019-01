Timrå kämpar på i botten av tabellen. Laget har endast tagit åtta trepoängare den här säsongen och ser ut att göra upp med Mora och Örebro om kvalplatserna.

Efter att Mora förlorat på lördagen hade Timrå chansen att närma sig laget i bottenstriden.

Det kunde dock ha börjat bättre för Timrå i lördagens hemmamöte med Färjestad. Efter mindre än två minuter hade Gustav Rydahl skickat in 1-0 till gästerna.

Färjestad vann mot Timrå

Sebastian Ohlsson kvitterade för Timrå i den andra – och Patrik Blomberg såg till att laget kunde ta överläget i början av den tredje.

Men i stället kom Färjestad tillbaka in i matchen. Joakim Nygård kvitterade i den 52:a minuten och Daniel Viksten gav tillbaka ledningen till Färjestad bara 47 sekunder senare. Michael Lindqvist utökade kort senare till 4-2.

Lindqvist fastställde även slutresultatet till 5-2.

– Tyvärr kommer det olyckliga 2-2-målet och tar lite energi. Vi blir lite ängsliga och ligger lite långt ifrån i försvarsspelet, det får man inte göra mot Färjestad som är ett spelskickligt lag. Det har varit så här några gånger att vi släpper in många mål på kort tid, det är något som vi måste jobba med, säger Timrå-tränaren Fredrik Andersson i C More.

