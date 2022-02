Timrå skräller och tar viktiga poäng i botten

Tabelltrean Luleå ställdes under tisdagskvällen mot nästjumbon Timrå i en match som på förhand kändes ganska given.

Och det var Luleå som tog ledningen drygt sex minuter in i den första perioden efter att Julius Honka hittat landsmannen Sami Lepistö framför mål som styrde in pucken bakom Sami Rajaniemi.

Perioden gav inte på fler mål, men Luleå behöll pressen och tryckte tillbaka Timrå med långa anfall.

– Det har varit lite osynkat nu i första perioden. De får komma in ostört nu, men vi får se till att rätta till det, sa Timrås lagkapten Jacob Blomqvist i periodpausen i C More.

Drog på sig lång utvisning efter protest

Men när Luleå tidigt i den andra perioden fick chans att spela fem mot tre blev det för tufft för Timrå att rätta till det.

Brendan Shinnimin utökade ledningen till 2-0, men snabbt fick bortalaget chans att reducera. Luleås Erik Gustafsson drog på sig en fyraminutersutvisning efter en tripping som han vilt protesterade mot, vilket gav honom ytterligare två minuter för ”abuse of officials”.

Timrå tog chansen och reducerade, men kom inte närmre än så under den långa utvisningen.

Matchstraff för hemmalaget

Drygt halvvägs in i den andra perioden tog hemmalagets Juhani Tyrväinen sats mot Timrås Joey LaLeggia och fick in en riktig propp. LaLeggia föll ihop men kunde snabbt ta sig upp på benen igen.

Tyrväinen fick matchstraff för den onödigt tuffa tacklingen till hemmapublikens vilda protester och i gruffet som uppstod efter drog Timrås Ty Rattie på sig en utvisning för crosschecking.

Precis som under Luleås tidigare långa utvisning såg Timrå till att utnyttja chansen i numerärt överläge och den här gången kunde man kvittera till 2-2 genom Albin Lundin.

Efter perioden var Luleås kapten Erik Gustafsson irriterad på domarinsatsen och särskilt gällande Tyrväinens matchstraff.

– Det är några horribla beslut där ute som gör att matchen inte får något flow. Han (LaLeggia) ser ju, han måste skydda sig, men sätter sig själv i en dålig sits. Det är ju tydligen så där vi ska spela hockey nu för tiden, där det där är en femma. Det är klart att det är en utmaning när det är så fruktansvärt beigea beslut. Man blir frustrerad, säger Erik Gustafsson till C More i periodpaus.

Timrå motbevisade statistiken

Timrå, som enligt statistiken är ligans sämsta lag i den tredje perioden, gick ändå ut med en pondus och trots två raka utvisningar tidigt i perioden lyckades de hålla undan och kunde emellanåt vaska fram riktigt bra målchanser.

Luleå fick totalt tre chanser i powerplay under den sista perioden men lyckades aldrig utnyttja lägena och matchen gick till förlängning.

Där var det i stället Timrå som avgjorde genom kvitteringsmålskytten Albin Lundin som i ett friläge satte 3-2.