Tidigare NHL-spelare klar för Skellefteå AIK

Skellefteå AIK rustar upp inför den kommande SHL-säsongen. Under onsdagskvällen kunde SportExpressen avslöja att den tyske landslagsspelaren Tom Kühnhackl, 29, var kar för spel i Skellefteå AIK.

Under torsdagsförmiddagen bekräftade klubben övergången på sin hemsida.

– Jag är riktigt taggad på att åka över och träffa laget! Det känns oerhört spännande då jag bara hört bra saker om ligan och klubben i synnerhet, säger han till klubbens hemsida och fortsätter.

– Stefan (Loibl, landsman som presenterades för en månad sedan) har berättat att det är en hockeytokig stad med passionerade fans och det är något du älskar som spelare - att få komma till ett sådant ställe.

Vunnit Stanley Cup två gåner

Tysken har tillhört New York Islander under de senaste säsongerna, men har under delar av säsongerna varit utlånad till farmarlaget Bridgeport Sound Tigers i AHL.

Under tre säsonger tillhörde han Pittsburgh Penguins där han var med och vann två Stanley Cup-titlar (2016 och 2017). Han har totalt spelat 290 NHL-matcher.

Han spelade VM 2021 för Tyskland.