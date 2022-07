Lyssna på Hockeypuls • Spotify • iPhone • Acast

Få har nog missat varken Oskarshamns eller Patrik Karlkvists succé i SHL.

Den 30-årige forwarden gjorde som bekant massor av poäng under fjolårssäsongen som tog slut i SM-kvartsfinalen.

Totalt blev det 52 poäng på 49 grundseriematcher och landslagsdebut för Karlkvist under säsongen. Men trots det är han fortsatt IKO trogen kommande säsong.

I Hockeypuls podcast berättar sportchefen Thomas Fröberg om hur de Oskarshamn lyckats behålla sin hårt uppvaktade genombrottsman och guldklimp.

– Tar man Karlkvist i dag så förhandlade vi om kontraktet med honom så att vi fick behålla honom ytterligare en säsong, säger han och fortsätter:

– Men det är klart att Karlkvist var värd mycket mer pengar vid jul än han hade i lönekuvertet, så är det ju.

Så mycket höjdes lönen

För utöver åtta matcher i den finska högstaligan hade Karlkvist inte spelat högre upp i seriesystemet än i hockeyallsvenskan tidigare.

Det är också en faktor som spelat in för deras överenskommelse.

– Han har även fått chansen att bli den han är i dag. Det är svårt det där… agenter tycker ju att han är värd mycket mer för att han börjar producera, och så är det ju.

– En grej vi kör med är att vi måste få in spelare under en lägre lön så att vi kan driva verksamheten vidare och få in bra namn och lite spels.

Men den relativt nyförhandlade är ingen topplön i SHL, menar Fröberg.

– Det är inte alls lika mycket som folk tror måste jag säga. Där är jag supernöjd, jag tror att Karlkvist känner sig nöjd också från där han var. Sen har han fått in ett bonussystem som gör att han kan komma ännu högre upp.

Sportchefen utvecklar:

– Det är poäng som styr, hur många han gör. Men han kan få göra hur mycket poäng han vill för han är värd alla pengar i veckan höll jag på att säga.

Hur många procent höjde han lönen då?

– Femtio, mer än femtio.

