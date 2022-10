HV71 fick en tuff inledning på lördagens möte med Oskarshamn.

För utöver det tidiga målet som innebar underläge tvingades stjärnvärvningen och hemvändaren Mattias Tedenby lämna matchen med en skada i den första perioden.

Detta efter en närkamp med William Worge Kreü.

– Han linkar av och har rejält ont. Det verkar vara vänsterbenet, sade Sanny Lindström i C More

– Aj, aj, aj. Hoppas att det inte är allvarligt, fyllde Björn Oldeen i.

Väl efter den första perioden hade Oskarshamn, som tog ledningen genom Antti Suomela, förlorat just sin ledning. Detta då Måns Lindbäck, som klev in i just Tedenbys kedja, satt 1–1.

Skadesmällar för båda lagen

I pausen kommenterade Niklas Wikegård situationen.

– Det kan vara något med fotled eller knä där. Det ser riktigt tråkigt ut, sade han i C More.

Väl inför den andra perioden kom också ett besked om att Oskarshamns Juuso Riikola tvingats kliva av med en skada.

– Thomas Fröberg, Oskarshamns sportchef, sade att det inte blir mer spel för Juuso Riikola. Ett tungt avbräck, förkunnade Björn Oldeen i C More

I inledningen av andra perioden kom också ett målfyrverkeri med tre mål på mindre än två minuter.

16 sekunder in i perioden gjorde Patrik Karlkvist IKO:s ledningsmål. Men 23 sekunder senare kom 2–2 genom Fredrik Forsberg. Detta innan Antti Suomela satte 3–2 och Niclas Burström 4–2.

Matchen svängde dock.

För HV71 kom tillbaka och gjorde 3–4 och 4–4 innan paus. Daniel Glad och Tyler Vesel var det som fick nätkänning för HV71.

– Vi spelar HV i händerna, sade IKO-tränaren Martin Filander.

Till sist gick matchen, efter en mållös tredjeperiod, till förlängning.

Där blev Patrik Karlkvist matchhjälte med sitt avgörande mål.

TV: Stjärnorna svarar: Vilken SHL-spelare vill du värva?