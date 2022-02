Tar viktig seger och bryter förlustsviten

Två lag inblandade i streckstriderna var det som ställdes mot varandra. Detta samtidigt som Oskarshamn också ville avsluta sin tre matcher långa förlustsvit.

Det var också gästerna som kom ut lite starkare i första perioden. Men trots det kunde Oskarshamn ta ledningen. Detta sedan Hampus Plato pangat in ett direktskott från slottet med sitt första SHL-mål.

Men därefter var det Färjestad som kom tillbaka innan paus. Då var det först Lucas Forsell som kvitterade till 1–1 innan Joakim Nygård gjort 2–1. Därmed gjorde han sitt 100:e SHL-mål.

– Första tio har vi allting, vi ligger bra på dem. Vi stänger, vinner en del puckar och kan vända på dem. Sen kommer de in i matchen lite, sade Nygård i C More i paus.

I mellanakten var det Oskarshamn som lyckades kvittera till 2–2 genom Hynek Zohorna. Men det var väl i den tredje perioden som det skulle svänga på nytt. Men några fler mål föll inte i perioden.

Hjälten: ”Siktade ingenstans”

I den efterföljande pausen fick också Hampus Plato frågan hur det var att göra sitt första SHL-mål.

– Det är inte så jävla svårt att göra mål när man spelar med de två bästa spelarna i SHL, sade han och fortsatte:

– Jag får en klockren pass i slottet. Jag kunde nästan åka och ladda från blålinjen. Träffar man mål då så är det mål.

I period tre gjorde Philip Samuelsson 3–2 innan Jesse Virtanen fem minuter senare kvitterade för Färjestad.

Men bara en och en halv minut senare satte Robin Norell målet som blev matchavgörande. Därmed kunde Oskarshamn bryta sin förlustsvit och vinna med 4–3.

– Jag siktade ingenstans och ville få den på mår. Den var på väg utanför men studsade på ett knä, sade matchvinnaren Norell i C More efter segern.

Ur arkivet: Lundqvist om tröjhyllningen