Tar sin första seger efter 14 (!) matcher

Oskarshamn har haft det rejält tufft under avslutningen av grundserien. 14 raka förluster och bara fem med ett poäng med sig.

Men under tisdagen kom trendbrottet – trots ett tvåmålsunderläge i första perioden.

Brynäs tog nämligen ledningen genom en rätt ovan målskytt John Persson, när Tyler Kelleher satt utvisad. Och ett mål till från Persson, det skulle det bli – tre minuter senare.

– Vi var illa ute alltså, kommer in i matchen sista 6-7 minuterna av första. Sen byter vi målvakt, inget ont sagt om det, men vi kände att det var det vi ville göra, säger Perra Johnsson till C more.

Men lagkapten Jonas Engström skulle ge hopp igen för hemmalaget när han tryckte in reduceringsmålet innan första pausen.

Bytte målvakt efter första

Då bestämde sig Oskarshamn att byta ut Daniel Rosengren och i stället sätta in Marcus Hellgren, från Karlskrona, i mål.

Då kom vändningen.

Fyra mål – fyra olika målskyttar – och en rejäl islossning för Oskarshamn.

John Dahlström hittade målet i numerärt överläge, Tyler Kelleher satte sin 13:e balja för säsongen, Mathew Bodie pangade verkligen in 4-2.

Och Engström?

Han blev tvåmålsskytt.

John Persson med hela fyra (!) mål

Brynäs visade däremot att de inte tänkte ge upp, eller John Persson i alla fall. Han hade nämligen planer att vända matchen på egen hand.

27-åringen, som gjort ett mål på 13 matcher innan i kväll, gjorde hela fyra (!) stycken i förlusten.

– Fyra tror jag inte att jag har gjort. Det är alltid kul att göra mål, jag har haft det tungt i år med att få in den så det blev verkligen ketchupeffekten här i dag, säger Persson till C more efter matchen.

Den sista kom med minuten kvar på tredje och då orkade Oskarshamn hålla undan.

Vinsten innebar att Oskarshamn fortfarande har ett hopp att gå om Leksand till 13:e plats, som föll mot Örebro under kvällen.

– Det är klart att vi har väntat på att få en energikick och tre poäng är energikicken. Vi har tagit lite poäng här och där, men det är inte detsamma. För publiken verkar det vara en riktig energikick, fortsätter Johnsson till C more.