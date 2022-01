Tappade in pucken: ”Oerhört märkligt”

Incidenten inträffade halvvägs in i den första perioden. Luleå jagade kvittering hemma mot Oskarshamn när Luleås Carl Mattsson styrde ett skott styrdes mot Joe Cannata i gästernas mål.

Joe Cannata fångade pucken i plockhandsken utan problem, men lyckades tappa den bakåt och in i mål.

– Han greppar den för hårt i plockhandsken och på något sätt slungar han in den bakom sig själv, säger Lars Lindberg i C More.

Men domarna hann blåsa av spelet innan Cannata tappade pucken. Trots det godkändes målet efter en lång videogranskning.

– Det är prekärt läge för domarna. De inser att de blåste för tidigt, pucken var ju inte blockerad, säger Lars Lindberg.

– En synnerligen märklig historia, fortsätter han.

Luleå kände inte till regeln

Enligt en regel kan det dömas mål trots avblåsningen – om pucken var på väg in i mål utan påverkan av spelarna.

En nyhet för Juhani Tyrväinen.

– Det visste jag inte. Men det är en bra regel. Det är inte bara vi som kan göra så. Om Oskarshamn gjort ett liknande mål hade jag sagt att det var en bra regel, säger han till C More.

Enligt domarbasen Tomas Thorsbrink infördes regeln inför den här säsongen.

Ett par minuter senare gjorde Julius Honka 2-1 till Luleå. Men det skulle inte ta slut där för Oskarshamn. Juhani Tyrväinen gjorde 3-1 till hemmalaget bara 24 sekunder efter Honkas 2-1.

– Det var inte en bra start från oss. Men vi kom tillbaka och gjorde fina mål. Vi spelade bra i 19 minuter skulle jag säga, säger Juhani Tyrväinen.

Matchen pågår.