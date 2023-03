Topplaget Växjö, som gästade Catena arena i Ängelholm, hade chansen att återta förstaplatsen i SHL efter Skellefteås förlust tidigare under lördagen mot Färjestad.

Medan Rögle fått slita för att hålla sig på rätt sida slutspelsstrecket.

Rena slutspelsmatchen på förhand alltså.

Växjö hade före lördagskvällens drabbning tagit samtliga poäng på de tre tidigare mötena lagen emellan den här säsongen – och med hela 13–4 i målskillnad.

Dessutom kom laget från Småland stärkt av fyra raka vinster – där man hållit nollan i tre av dem.

Något hemmalaget inte brydde sig om.

När Erik Josefsson åkte ut för att ha försenat spelet tog det bara tio sekunder in på utvisningen för Daniel Zaar att göra 1–0 efter 3.07.

Från dålig vinkel letade han passning, men tog skott. Pucken gick in via Adam Åhmans bortre stolpe.

Adam Tambellini, tillbaka efter tre matchers bortavaro, ville inte vara sämre.

Bara 31 sekunder efter Zaars mål kom kanadensaren förbi på högerkanten, och fick i väg ett lågt skott som slank in under Åhman.

Så snacka om drömstart för det grönvita laget.

Ludvig Larsson hade en ypperlig möjlighet att göra 3–0, men hans skott tog i virket.

Ju närmare periodpausen matchen kom desto mer tryckte Växjö på för en reducering. 2–0 stod sig dock när 20 minuter gått.

– Vi är det spelförande laget efter Rögles mål. Vi har en känsla i gruppen att vi är ett bra hockeylag, menade Erik Josefsson i C More (jo, han var sur efter den puck out som gav hemmaledning).

Daniel Zaar i samma kanal:

– Vi fick en bra start, det var skönt att trycka dit den i powerplay. Jag vill bidra med att göra mål. Detta var bra för självkänslan.

Missad straff av Rögle

Rögle hade 1.33 i numerärt överläge när period två började (Martin Lundberg utvisad för interference). Något man dock inte kunde utnyttja.

Växjö försökte sedan. Ängelholmarna låg hela tiden i skottlinjen, och höll undan för anstormningen.

När 7.16 återstod fick Rögle en lysande möjlighet att göra 3–0. Marco Kasper revs ner och straff utdömes. Men normalt säkre Linus Sandin kunde inte överlista Adam Åhman.

Rögle hade en tredje puck inne lite senare. Målet blev bortdömt för att just Sandin blåstes av för offside i målgården.

Fram och tillbaka-spel följde – initiativet växlade hela tiden – men perioden slutade mållös.

– Det finns ingen anledning till oro. Det är bara för oss att fortsätta på samma sätt, spela smart och inte tappa puckar på blålinjen, konstaterade Sandin i C More när 20 minuter var kvar.

Två utvisningar – inga mål

Tredje perioden började med bortafavör, eftersom Samuel Jonsson satt utvisad i ytterligare 45 sekunder.

Rögle klarade sig, men sedan fick laget direkt en ny tvåa emot sig.

Oskar Stål Lyrenäs tvingades placera sig i utvisningsbåset för en puck out. Växjö fick inte pucken bakom Calle Clang den här gången heller.

Frågan var ändå om Rögle också den här gången skulle hitta en väg att förlora (hemmamatchen mot Frölunda!). Växjö hade dessutom vid flera tillfällen vänt jobbiga underlägen till seger.

När 12.57 var kvar kom också 2–1 genom Robert Rosén. Han snappade upp en misslyckad rensning. Från slottet lyckades han få in ett isskott bakom Clang.

Med drygt nio minuter från slutet blev Erik Josefsson utvisad för andra gången – nu för hög klubba. Han var väldigt missnöjd över domslutet och menade att Daniel Zaar filmade.

Då klev, efter 11.48, Adam Tambellini fram igen.

Från liten vinkel, men med stor prtryckte han in 3–1. Först efter videogranskning godkändes målet – och en utsåld Catena arena fick jubla.

Simon Hjalmarsson fick de flesta att bita på naglarna när han blev utvisad (7.08 kvar).

Även den här gången höll man bortalaget stången.

Med två och en halv minut kvar plockades Åhman av banan. Då kunde Daniel Zaar göra mål i tom kasse till 4–1.

– Vi ska se till att sätta oss i en bra situation inför slutspelet. Vi siktar uppåt, det är enormt tajt i tabellen, förklarade Zaar i C More när matchen var över.

