”Vi är inte nöjda – det är katastrof”

Det har varit ett par kaosartade dagar för Brynäs.

Efter lördagens förlust borta mot Oskarshamn fick tränarna Peter Andersson och Viktor Stråhle sparken. Förstnämnde fick ett telefonsamtal på bussen hem och Stråhle fick beskedet via mejl morgonen efter.

Inför ödeskvalet som inleds på tisdag mot HV71 kommer Josef Boumedienne och Nils Ekman att försöka rädda kvar den klassiska klubben i SHL.

”Var inte helt rätt skött”

Beslutet att sparka Andersson och Stråhle har väckt stark kritik. Hockeyexperten Niklas Wikegård sågade klubbens styrelse hårt och menade att ansvaret låg ” 100 procent på er”.

– Gud vad jag skäms, jag skäms för idrotten när jag ser det som händer i Brynäs, sade Wikegård i ett inlägg på Instagram.

Två dagar senare, under måndagseftermiddag, talade Brynäs klubbdirektör ut. Michael Campese säger i en intervju med C More att det inte var ett lätt beslut att ta men att de (styrelsen) kände att det måste till en förändring. Campese bemötte också kritiken om hanteringen kring beslutet att sparka Peter Andersson och Viktor Stråhle.

– Det var inte helt rätt skött. Det blev inte bra, det blev jättedåligt, katastrofalt, och det är absolut vårt ansvar. Läckan i sig blev inte hanterbar.

Stänger träningarna

Brynäs sportchef Michael Sundlöv valde samtidigt att säga upp sig direkt. Sundlöv hävdar att han inte informerades om att klubben hade tänkt sparka Peter Andersson.

Det stämmer inte, enligt Campese.

– Jag håller inte riktigt med om det faktiskt. Jag skickade ett sms till Sundlöv och ville diskutera saken, säger Michael Campese.

På tisdag spelas första kvalmatchen och under måndagen tog Gävleklubben beslutet att stänga träningarna för både allmänhet och media under hela kvalspelet. Detta för att ge spelarna ”största möjliga lugn in i den utmaning de står inför”, meddelar klubben.