Talangen i storform: Avgör mot Färjestad

Luleå har åkt söderut och inlett sin turné på bästa sätt.

Under lördagen vann man med 3-2 borta mot Linköping och bara en dag senare ställdes man mot Färjestad.

Precis som under lördagen var det 20-åriga backlöftet Nils Lundkvist som gav Luleå ledningen i den första perioden när han klippte till med ett direktskott i powerplay. Arvid Holm i Färjestads mål hade svårt att se pucken som åkte under honom och in i nät.

Lundkvists mål blev det enda i den första perioden.

– Det kändes som den tog på varenda klubba där framme men turligt nog gick den in. Ingen är gladare än jag, säger Lundkvist i C More.

Luleå vann efter Lundkvists mål

Oskar Bäck gav Färjestad en drömstart 14 sekunder in i den andra perioden men Luleå hade med sig ledningen även in i den tredje perioden efter att även Isac Brännström hittat nätet.

Nils Lundkvist gjorde sedan 3-1 med sju minuter kvar av matchen när han snärtade in pucken bakom en chanslös Arvid Holm. Han gjorde sitt tredje mål på två matcher och Luleå tog sin tredje raka seger efter att även Jack Connoly fått göra mål med sex sekunder kvar av matchen.

– Jag tycker vi är det bättre laget genom hela matchen. De skapar lite lägen i sista perioden men sett över hela matchen gör vi det väldigt bra, säger Erik Gustafsson i C More efter matchen.

”Luleå är bättre än vi”

Luleå går upp på fjärde plats i SHL efter sina tre raka segrar.

– Det skapar bra känsla i gruppen. Vi hade några tuffa matcher, mot Örebro bland annat. Men nu känns det som att vi är på väg dit vi vill vara, säger Gustafsson.

Färjestad ligger kvar på sjunde plats i tabellen.

– Man vill alltid vinna, det är inget snack om den saken. Men totalt sett är Luleå bättre än vi, säger Färjestads tränare Johan Pennerborn i C More.