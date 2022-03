”Tack gode gud – kunde inte missa”

Det var en försiktig inledning från båda håll. Båda lagen visade större rädsla för att förlora än vilja att vinna. Men till slut tog Timråförsvaret ett par felskär, föll och det öppnade upp sig för Henrik Törnqvist att ge hemmalaget ledningen.

– Det är inte de som skapar något utan det är vi som kladdar med pucken. Vi sätter fast oss själva, sa en arg Viktor Lodin till C More i pausen.

Den andra perioden slutade mållös, den bästa chansen hade Broc Little, vars måltorka då var uppe i nio matcher.

– Jag måste snart hitta ett sätt att få in en puck. Idag är det sista touchen som inte riktigt är där – i tidigare matcher har jag inte jobbat mig till lägena, så jag måste fortsätta att ta mig in framför mål, sa han till C More.

”Kunde verkligen inte missa den”

Det gjorde han – och när Markus Ljungh avlossade bössan studsade returen ner framför Little – som kunde göra sitt tolfte för säsongen.

– Tack gode gud, jag kunde verkligen inte missa den. Det var ett bra skott och plötsligt hamnade pucken bara på mitt blad, säger han.

Sebastian Hartmann reducerade för Timrå med drygt elva minuter kvar och satte press för en kvittering, men Linköping redde ut det och tog tre blytunga poäng.

– Det är den här typen av matcher det kommer vara resten av säsongen, tajt och jämnt in i slutminuterna. Idag gjorde alla sitt jobb och vi visade en krigarmentalitet som är nödvändig. Nu måste vi göra det på lördag igen och ta en match i taget, säger Little till C More.