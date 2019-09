Ta ut ditt drömlag i SHL – vinn resor för 25 000

Premium Manager är ett så kallat Fantasy Manager-spel. Det går ut på att du tar ut ditt eget lag i en idrott, baserat på hur du tror att de spelarna kommer att klara sig under den kommande säsongen.

Först ut i Premium Manager är de svenska högsta hockeyligorna för herrar: SHL och Hockeyallsvenskan.

För att ha störst chans att lyckas, behöver du registrera ditt lag innan ligorna startar. SHL startar 14 september och HockeyAllsvenskan den 18 september. Du kan så klart hoppa in i turneringen senare också, men då får dina spelare inga poäng för de redan avgjorda matcherna.

Det enda du behöver göra för att vara med i turneringen är att skaffa Expressen Premium och logga in. Så länge du är Premiummedlem har du fri tillgång till Premium Manager och kan vara med i alla turneringar som startas. Det kommer fler sporter bara inom några månader. Observera att du måste fortsätta vara med i Premium för att komma åt ditt lag, men så länge du är med kan du fritt gå med i alla turneringar som startar.

Så här gör du för att spela

När du skapat ditt Premiumkonto och loggat in kan du gå till Premium Manager och skapa dina lag. Du börjar med att välja vilken turnering du vill skapa ett lag för.

Köp spelare för 100 miljoner

När du valt din turnering (SHL eller HockeyAllsvenskan) kommer du till sidan där du ska välja dina spelare.

För att det ska bli lite mer av en utmaning har du en begränsad budget, och spelarna har en individuell prislapp. Så det gäller att pussla ihop ett lag som ger mest valuta för dina investerade pengar. Du har 100 miljoner virtuella pengar att spela för. Värdet på spelarna ser du intill deras namn i kolumnerna intill.

Så ska ditt lag byggas upp

Du ska inte bara välja en vanlig hockeyfemma, utan ditt lag består av en målvakt, tre backar och fyra forwards - samt tre avbytare. Den enda andra begränsingen, förutom pengarna, är att du inte kan välja att bara ta spelare från ett lag.

Om en av dina spelare skulle bli skadad eller försvinna från ligan på något sätt, så behöver du inte vara orolig. Varje spelvecka kan du göra en fri transfer. Det innebär att du säljer en av dina spelare och köper en annan. På så sätt kan du också maximera ditt poängintag, genom att byta in spelare med starkare formkurva.

Känner du att du vill byta fler spelare kan du göra det, men då betalar du med minuspoäng. En transfer blir aktiv från och med nästa spelvecka.

Välj kapten och vicekapten

Innan du skickar in ditt lag behöver du göra två saker. Först ska du markera vilka två spelare du vill ge kaptensbindlarna i ditt lag. Därefter ska du ge ditt lag ett namn. Sedan är det bara att spela.

Vill du utmana dina vänner så kan du bjuda in dem i en privat kompisliga. Gå in under ”Mina lag” och kolla efter ”Skapa kompisliga” eller ”Gå med i kompisliga”. Där kan ni administrera hur ni vill att just er liga ska se ut. Du kan också skapa en offentlig liga som alla fans till ditt lag kan gå med i - eller om du vill ha en öppen för hela arbetsplatsen!

Vinn resor för 25 000 kronor

För de långa turneringarna, de som sträcker sig över hela säsongen får de tre bästa spelarna i respektive turnering, fina priser. Det är presentkort på resor för upp till 25 000 kronor.

Under säsongen kommer vi även ha kortare turneringar, för månadens manager. Så även om du kommit efter i den långa turneringen kan du toppa ditt lag under några veckor och ända vinna priser.

Har du frågor eller behöver support kontaktar du managerspelens kundservice på expressen@scoutgg.com.

Här hittar du Expressen Premium Manager!

Så här får dina spelare poäng Mål: Mål eller assist vid box play: 1 p. Forward gör mål: 5 p. Back gör mål: 6,5 p. Målvakt gör mål: 6,5 p. Mål i straffläggning 2 Matchvinnande mål 1 Assist: Forward assist: 3 p. Back assist: 4,5 p. Målvakt assist: 4,5 p. Plus/minus: Plus (forwards) för varje mål som görs medan spelaren är på isen: 0,25 p. Plus (back) för varje mål som görs medan spelaren är på isen: 0,5 p. Minus (forward) för varje mål som släpps in medan spelaren är på isen: -0,25 p. Minus (back) för varje mål som släpps in medan spelaren är på isen: -0,5 p. Målvaktspoäng: Målvakt seger: 3 p. Målvakt seger via OT eller straffläggning: 2 p. Målvakt hållen nolla (Endast om mv spelar hela matchen): 4 p. Målvakt mål insläppt: -1 p Målvakt räddning: 0,2 p. Övrigt: Blockering: 0,5 p. Tacklingar: 0,25 p. Utvisningar och straffar: Orsakat straff: -1 p. 2 min utvisning: -1 p. 4 min utvisning: -2 p. Game misconduct: -3 p. Visa mer Visa mindre