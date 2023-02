Malmös statistik mot Brynäs och HV71 är inte alltför smickrande under säsongen. HV71 har 8-4 i poäng och Brynäs har 9-3 i poäng.

Mycket pekar dessutom på att Malmö kommer behöva nypa minst en bortamatch i ett kvalmöte.

Men Marcus Sylvegård som har en fin form med fyra mål de senaste tre matcherna, tycker sig ha ett önskemotstånd i ett kvalspel.

– Det är två riktigt bra offensiva lag. Båda har skickliga forwards, HV har Andre Petersson och Brynäs har Timashov, men jag skulle valt Brynäs, om jag fick välja, säger Sylvegård.

För att?

– Jag tror de passar oss bättre.

Ni har ju haft förtvivlat svårt att göra mål på bortaplan mot Brynäs, men ändå hade du hellre mött Brynäs?

– De har bra målvakter, men över sju matcher tycker jag vi skulle ha bäst chans mot Brynäs, säger Malmöforwarden.

”Blir en jobbig kamp för de lagen att gå mot varandra”

Malmö har varit tabelljumbo sedan december, och trots den fina starten på säsongen så har man sedan länge sett ut som ett klart kvallag.

Marcus Sylvegård är inställd på vad som väntar.

– Klart jag är inställd på ett kval. Det är bara att älska läget, säger han.

Gör ni verkligen det?

– Att bli hjälte i ett kval är vad jag tänker mig. Att vara syndabock finns inte på kartan för mig. Dessutom tror jag att det är värre för både Brynäs och HV. Det kan bli jobbigt om de går en hård kamp mot varandra och tampas in i slutomgångarna. Om vi blir klara för ett kval med ett par omgångar kvar så spelar det inte så stor roll, jag tycker vi har kunna förbereda oss mentalt för det här under en ganska lång tid. Den tanken har inte Brynäs eller HV kunnat tänka, utan de kommer behöva kriga in i slutet, och det bör gynna oss, säger Sylvegård.