Sviten bryts: ”Det är under all kritik”

Luleå hade fem raka segrar i ryggen när man under måndagskvällen tog sig an Linköping på bortais, vilket har gjort att man nu är med och slåss i toppen av tabellen. I Linköpings läger hoppades man på en ny seger efter en stark bortaseger mot serieledaren Frölunda senast.

Linköping har haft problem med målskyttet så här långt, och inför kvällens match var man det lag som gjort minst antal mål i hela serien. Mötet med Luleå skulle inte heller bli något målfyrverkeri.

”Under all kritik”

Österrikaren Konstantin Komarek gav gästerna Luleå ledningen i slutet av den första perioden, men i spel fem mot fyra strax därefter kunde Broc Little göra sitt tionde mål för säsongen när han kvitterade till 1-1 med ett skott som satt i krysset.

Mittenperioden präglades av en del utvisningar, och inget av lagen skapade särskilt många heta målchanser. Linköping var det lag som dock gjorde den bästa perioden av lagen, något som Luleås Jonathan Andersson höll med om.

– Den här andra perioden är inte alls bra från vår sida. Vi fastnar för mycket i egen zon. Jag vet inte om vi tyckte att det kändes så bra i första att vi kunde slappna av i andra. Passningsspelet och vårt powerplay är under all kritik, säger Andersson i C Mores sändning.

Bröt sviten efter förlängning

Luleås tränare Thomas Berglund var även han missnöjd med lagets insats och menade att den tredje perioden bara kunde bli bättre.

– Vi gör en bedrövlig andra period. Vi går ut och är lite mysiga på isen och det straffar sig, säger Luleås tränare Thomas Berglund.

Luleå spelade också upp sig i den avslutande perioden, som bjöd på flera lägen att avgöra för båda lagen. Men målramen var i vägen vid ett flertal tillfällen.

Matchen slutade 1-1 efter ordinarie tid efter att både den andra och tredje perioden slutat mållöst, och förlängning var ett faktum för fjärde matchen i följd för gästerna Luleå.

Väl i förlängningen kunde Linköping till slut bryta Luleås svit, när Christoffer Ehn avgjorde efter ett friläge fram till 2-1.

