Sviten bruten efter mål i slutsekunderna

Färjestad mot Linköping i Karlstad, mycket folk på läktarna och en målexplosion av det mindre laget i den första perioden.

Tre mål föll nämligen inom loppet av lite mer än tre minuter.

Först var det Adam Ginning som satte 1–0-målet rakt upp i krysset efter fem och en halv minut.

Därefter kvitterade dock danske Patrick Russell för bortalaget i en kontring med 7.41 spelat.

Och sedan, efter 8.41, återtog hemmalaget ledningen efter att Per Åslund rakat en retur i mål bakom Marcus Högberg.

Innan paus kom sedan LHC tillbaka på nytt när Markus Ljungh satte 2–2-målet.

Adam Ginning var minst sagt glad över att ha gjort sitt första mål för säsongen.

– Det var kul. Jag försökte bara få i väg et avslut, det var fint, sade FBK-backen i C More.

Little stor matchhjälte

Den andra perioden slutade dock mållös och ställningen var fortsatt 2–2 efter 40 spelade minuter.

Men i den tredje perioden så tog Färjestad ledningen och det i powerplay efter sex och en halv minut. Då var det Linus Johansson som tog tillvara på en studspuck framför mål och satte 3–2.

Ledningen såg också ut att stå sig länge. Men när LHC plockat ut målvakten satte Henrik Törnqvist kvitteringen till 3–3 med 26 sekunder kvar.

Väl i förlängningen var det sedan Broc Little som avgjorde med ett klassmål. Han avslutade nämligen med klubban mellan sina egna ben för att avgöra till 4–3.

– Oj, vilket mål, utbrast Stefan Klemetz i C More.

Därmed fick Klas Östman ta en seger i första matchen efter sitt nyskrivna kontrakt, men Tomas Mitell förlora för första gången som Färjestadtränare.

– De dominerade, hade en fullsatt arena och åkte runt i sina lila tröjor. Men vi höll oss till matchplanen och det är alltid viktigt att göra mål, sade Broc Little i C More.