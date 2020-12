”Svår att behålla – får lasta upp en bra slant”

Det råder stor osäkerhet i SHL-klubbarna inför nästa säsong. Sportchefernas tid att förlänga avtalen är normalt sett under hösten, för att under vintern sätta i gång och värva. Men det råder just nu stopp. Någon gång kommer arbetet dock att inledas för att lägga framtidens pussel.

SportExpressens Johan Svensson går nu igenom trupperna, tittar in i framtiden, och funderar kring hur sportchefen kan tänkas jobba med sin trupp.

Vad händer med de utgående kontrakten?

Kan någon lämna, trots ett kontrakt?

I dag är det IK Oskarshamn som granskas inför framtiden.