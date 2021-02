Svackan allt djupare: ”Det är fascinerande”

Matchen hemma mot Växjö var inte annorlunda.

Första perioden var det klar fördel Stockholmslaget, vilket även visade sig i skotten – som slutade 14-5.

Men mållöst – och en missad straff för Djurgården.

Då vände spelbilden.

Växjö tog över den andra perioden – och inledde målskyttet.

Då var det Fredrik Karlström som utnyttjade en bjudning från Djurgårdsforwarden och la in första målet för kvällen.

Svaret kom – flera gånger

Men minuter senare fick Dick Axelsson ett friläge och gjorde inget misstag att lägga in pucken.

Ett kvitterat resultat till paus.

Sen vaknade Emil Pettersson.

Senast Växjö vann på Hovet var i november 2017 – då gjorde Elias Pettersson två mål.

Nu gjorde storebror Emil Pettersson samma sak.

– Fruktansvärt skönt, jag tycker att förutom en trevande start i första så studsar vi tillbaka och har det vi har saknat lite under de senaste matcherna. Otroligt skönt att vinna här på hovet, jag har inte vunnit här på fulltid på 100 år sen, säger han till C more.

Han inledde målskyttet efter slarv av Djurgården och en passning av Richard Gynge.

I powerplay kvitterade Bobby Nardella med ett hårt slagskott från blålinjen, och Djurgården fick äntligen utdelning i den spelformen.

Men Emil Pettersson stängde senare matchen med sitt andra för kvällen – och 3-2 blev slutresultatet.

– Det är surt att torska. Jag tycker vi gör det ganska bra i första och helt okej i tredje, andra har vi inget riktigt stäm, då är det surt att förlora. Att drälla med pucken kostar bakåt, säger Robert Ohlsson till C more.

Trots sju raka förluster för Djurgården ser han lite positiva saker i spelet:

– Nu vill folk ha pucken, passar pucken oftare till varandra och det skapar en bra offensiv i slutändan. Sen får vi vara glad att vi gör mål i powerplay, det var ett tag sen.