Oskarshamns skarpskytt Antti Suomela, 29, har öst in mål hela vintern. Inför kvällens match mot Linköping hade finländaren gjort 34 mål. En notering som innebar att han blev förste finländare in på bland de tio främsta målskyttarna någonsin i svensk ishockey.

Mot Linköping fortsatte Suomela att visa storform. Nio minuter in i matchen fick Suomela pucken i snäv vinkel till höger om Linköpings mål. Trots den dåliga vinkeln valde Suomela att skjuta, och pucken letade sig in i mål vid Jesper Myrenbergs första stolpe.

Suomelas 35:e mål för säsongen.

– Jag såg att det fanns en liten lucka mellan skyddet och stolpen och jag försökte. Jag hade tur att den gick in, säger Suomela till C More.

Antti Suomela jagar Håkan Loobs målrekord

Med sina 35 mål på en säsong klättrar nu Antti Suomela på listan över främsta målskyttar i svensk hockey genom tiderna. Han har nu gjort lika många som Lars-Erik Ericsson (Brynäs 1975/1976) och Mattias Weinhendl (Linköping 2007/2008).

Till Håkan Loob, som innehar förstaplatsen på listan med sina 42 mål från säsongen 1982/1983, har Suomela sju mål.

Sex matcher återstår att spela av säsongen.

– Det känn som att jag kan ta skott var jag än står. Jag behöver bara fortsätta skjuta och förhoppningsvis kommer det mer, säger Antti Suomela.

Matchen vann Oskarshamn med 6-3. Cameron Brace gjorde hattrick och Ahti Oksanen två mål. Smålänningarna har vunnit sex raka matcher och ligger nu fyra i tabellen med sex omgångar kvar av grundserien.

– Vårt lag gör det bra nu. Puckarna studsar vår väg just nu, säger Cameron Brace till C More.

– Just nu går det bra för oss. Under de här sex matcherna har vi haft tuffa perioder. Det är fint med hockey. Man kan ha det tufft men puckarna kan studsa rätt. Nu måste vi fortsätta vara ödmjuka, fortsätter han.