Senast mot Växjö kvitterade han till 2-2 med sitt första mål för Färjestad.

Under lördagseftermiddagen var Ville Leskinen i fokus igen.

Finländaren åkte på en rejäl propp av Niclas Andersén i andra perioden.

I tredje perioden, vid ställningen 1-1, klev stjärnförvärvet fram som stor matchvinnare.

Leskinen matchvinnare för Färjestad

Brynäs pressade för ett segermål när Leskinen fick en perfekt passning av Sebastian Erixon och kontrade. I friläge rundade han målvakten Samuel Ersson och lade kyligt in pucken till 2-1.

– Det var fin pass av Erixon. Jag tänkte först skjuta sen såg jag att han (Ersson) kom ut och utmanade mig. Skönt att den gick in, säger Leskinen till C More.

Dessförinnan hade Per Åslund gett Färjestad ledningen och Tomi Sallinen kvitterat.

Wikegårds kritik mot Brynäs

Leskinen blev därmed stor matchvinnare för Färjestad, som inkasserade sin andra raka seger och lyfter i tabellen.

Niklas Wikegård var kritisk till Brynäs sista period och att man gav Leskinen chansen att avgöra.

– Det är ett jättemisstag av Brynäs att släppa till det där läget i tredje perioden. Och fel spelare att släppa läget till. Just att en målskytt får det där läget, säger Wikegård i C More.

– Jag är förvånad över att Brynäs inte kan knyta åt säcken. Varken i förra matchen eller i den här matchen, fortsätter han.