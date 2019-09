Förra säsongen noterades Luleås jättelöfte för tio poäng på 41 grundseriematcher i SHL.

Räkna med fler i år.

Den 19-årige backen har visat fin poängform under säsongsinledningen och stod inför lördagens bortamatch mot Oskarshamn på fyra poäng på fem matcher. Men hans Luleå fick ingen vidare start i Småland.

Hemmalaget tog ledningen i den femte minuten då Johannes Salomonsson. Ett par minuter senare åkte hemmalagets Henrik Nilsson ut i två minuter för holding och Luleå fick chansen i powerplay.

Och de tog den. Petter Emanuelsson skickade in kvitteringen med sitt tredje mål för säsongen och gästerna var uppenbarligen inne i en bra period av matchen.

Säsongens första mål för Nils Lundkvist

För endast tre minuter senare kom mål nummer två från gästerna då Austin Farley satte 2-1, assistpoäng på Nils Lundkvist.

Oskarshamn fick sen en drömstart på den andra perioden och kunde omgående kvittera genom Filiph Engsund, men det norrbottniska svaret skulle komma omgående då Isac Brännström vackert frispelade Nils Lundqvist.

– Det är ett högklassigt mål, säger kommentatorn Patrik Westberg i C More.

Det var 19-åringens första mål för säsongen och Luleå var åter i förarsätet i Be-Ge Hockey Center. Oskarshamn jagade ett kvitteringsmål, men det var Luleå som fortsatte att dominera i skottstatistiken.

Luleås Carl Mattsson stängde sen matchen genom att sätta slutresultatet 4-2 i tom kasse. Segern var Luleås första på bortaplan den här säsongen.

– Jag tycker att vi spelade helt okej. Vi kom in och fick bra snurr. På målet smög jag mig in på bortre och fick väl en liten felträff, men den gick in. Väldigt skönt, säger Nils Lundkvist till C More.

Han kan inte vara annat än nöjd med sin start på SHL-säsongen.

– Det har gått helt okej. Jag har fått en mycket bättre start den här säsongen än förra. Det är sjukt kul att spela hockey just nu, säger han.

