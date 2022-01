Succén – de kliver upp i serieledning

Toppen mot botten var det som gällde under torsdagens SHL-möte i Skellefteå när Timrå gästade Västerbotten

Väl där var det hemmalaget som lyckades ta ledningen i den första perioden. Detta genom Linus Karlsson som gjorde sitt 14:e mål för säsongen till 1–0 efter 06.12.

Men innan paus blev Joey LaLeggia kvitteringsmålskytt med 17.23 på klockan. Samtidigt agerade Robin Alvarez och Ty Rattie framspelare.

Väl i den andra perioden var det sedermera Timrå som också skulle lyckas ta ledningen.

Efter lite mer än sex minuters spel i perioden kom ett ledningsmål från Jacob Blomqvists klubba. Återigen var det Alvarez och Rattie som spelade fram.

Men glädjen skulle bli kortvarig.

För endast två minuter och 36 sekunder senare kvitterade Skellefteå. Då var det Jayce Hawrlyuk som vände upp, hittade Linus Karlsson med en passning över centrallinjen som sedan serverade målskytten Rickard Hugg. Därmed var 2–2-målet ett faktum.

Hugg hjälte med två mål

Därefter hamnande bland annat Ty Rattie och Joey LaLeggia i luven på varandra, men tilldelades endast två minuter vardera.

Innan paus, med 1.47 kvar att spela av perioden, gjorde Skellefteå också 3–2. Då var det just Hugg som blev tvåmålsskytt.

Dock var han inte helt nöjd med lagets insats efter 40 minuter.

– Vi ska vara nöjda att vi leder med 3–2 efter den här perioden. Den är slarvig, lite hafsig, sade han till C More under pausvilan.

I period nummer tre visade Timrå att de skulle sätta hårt mot hårt för poängen den här kvällen.

De satte rätt hårt tryck mot mål och efter 6.20 tvingades Skellefteå ta timeout. En timeout som gav utdelning två minuter senare.

Då var det Jonathan Jonsson som lyckades få ett höstlöv i mål bakom Sami Rajaniemi.

Timrå tog timeout och plockade ut målvakten i slutet av matchen men släppte i stället in 5–2 i tom bur.

Därmed blev de tre poängen Skellefteås som tog klivet upp i serieledning i en haltande tabell. För Timrås del blev avståndet upp till säker mark längre.

– Skönt. Vi gör ingen jättematch men det är viktiga poäng, säger Jonathan Pudas till C More efter Skellefteås seger.