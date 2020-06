Redan i slutet av maj stod det klart att Örebro var ute efter 26-åringens signatur.

Enligt uppgiftslämnare hade klubben redan då gjort upp en muntlig överenskommelse med Ebert och hans agent. Men man behövde lösa finansieringen.

– Jag för en dialog med Nick och hans agent, och det finns en väldigt stor chans att vi kan sajna honom på ett tvåårsavtal. Men då måste vi ha hjälp av örebroarna, och det är bråttom, sa sportchefen Niklas Johansson.

Nick Ebert klar för Örebro Hockey

Insamlingen blev lyckad.

Nu är amerikanen klar för en återkomst.

Under helgen skrev han på kontraktet, som varit klart en längre tid, uppger flera uppgiftslämnare som SportExpressen pratat med.

Det mesta pekar på att han kommer att presenteras inom kort.

Vid sin senaste vistelse i Örebro blev det stor succé för Nick Ebert. Han levererade 33 poäng och var en av SHL:s främsta backar. Det gav honom ett tvåvägskontrakt med Ottawa.

Under säsongen har det dock endast blivit AHL-spel. Redan i oktober tradades han till New York Rangers och under säsongen har den skarpskjutande backen gjort 16 poäng på 46 AHL-matcher för Hardford Wolfpack.