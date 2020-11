Stort drama – dömer bort kvitteringsmålet

Att HV71-spelarna var sugna på match igen var något som syntes.

Och de jobbade sig nästan ikapp ett tvåmålsunderläge i slutminuten av matchen.

Först gjorde de 3-2 i powerplay med minuten kvar och fortsatte pressa på rejält för kvitteringen.

Och den kom. Eller, det trodde många.

Med två tiondelar (!) kvar hittade pucken in i mål, men dömdes sedan bort för slashing på målvakten.

Efter matchen förklarade domare Christoffer Holm, som stod bakom målburen, situationen för C more.

– Jag ser framför allt att pucken går över linjen och därför pekar vi mål, men sen pratar vi ihop oss och känner att vi vill titta på det en till gång tillsammans med situationsrummet.

Beslutet blev att målet inte blev godkänt.

– Det där hade varit helt okej om han hade träffat en lös puck som ligger mellan målvaktens benskydd, det gör han inte utan han slår på benskyddet vilket gör att han stör målvakten inne i målområdet och därav ej mål.

Och domarna var säkra på sin sak.

– Med facit i hand, när vi sett bilderna känner vi oss säkra med beslutet, avslutar han.

HV71 föll efter dramatik

Efter att ha tvingats till Coronapaus fick HV71 ta sig till Karlstad och möte Färjestad.

– Ja, det har känts, men jag tycker ändå att vi kommer ut ganska bra. Det är lite ringrostigt... De som varit friska har tränat mycket och då blir det att man kommer in i en träningsperiod i stället så det är ganska skönt att komma in i matchtempot. Det blir något annorlunda, säger Alexander Bergström i paus till C more.

HV71 inledde med energi och tryckte ner Färjestad, samt skapade en del lägen. Mot slutet av perioden skulle de även ta ledningen – genom Alexander Bergström som ja, bara behövde lägga in pucken i öppet mål.

– Där är jag bra. Kan jag bara få de lägena lite mer så tror jag att jag kan bli en riktig målskytt, sa han med glimten i ögat efter det.

Sebastian Erixon eftersökte mer kamp framför mål och att försöka hitta sätt att bryta in mer, för att ta över matchen i paus.

– Jag tycker inte att det känns som att de har varit borta utan de kommer ut med fart, det gäller att vi ska matcha upp det också, säger han.

Nygård spräckte målnollan: ”Skönt”

Och sen påbörjades vändningen.

Victor Ejdsell inledde målskyttet med ett rappt handledsskott som prickade precis rätt och det var kvitterat.

Fyra minuter senare var det numerärt överläge och till slut spräckte Joakim Nygård sin målnolla – vilket han längtat efter.

– Det har jag gjort. Har väl inte varit helt nöjd med min insats hittills, skönt att få ett mål. Jag tycker väl inte att vi har haft farten, vunnit tillräckligt med närkamper. det är väl i princip allt, jag hade en skadefylld säsong förra säsongen men det känns ändå som att det är på rätt väg.

Matchen fortsatte och det skulle dröja till mitten av den tredje perioden för nästa mål, även den från Färjestad och Adam Ginning.

Han både inledde det snabba kontringsläget och avslutade det med att pricka in Färjestads tredje mål.

Färjestad hann nästan slappna av då det första reduceringsmålet kom från Linus Fröberg i numerärt överläge, med lite mer än minuten kvar.

Och det skulle bli ännu mer nerver.

Med två tiondelar kvar passerade pucken mållinjen... men med flera rapp från Christian Sandberg på Haukelands benskydd slutade det i ett bortdömt mål och utvisning på honom i stället.

Färjestad vann med 3-2.