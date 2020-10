Stort coronautbrott i LHC: Över 20 smittade

LHC har ställt in flera matcher på grund av utbrottet, bland annat mötet mot Luleå på tisdag. Enligt uppgifter till Aftonbladet har fler än 20 spelare och ledare i A-laget testats positivt.

– Än så länge kommenterar vi inte exakta antal och som jag har sagt förut samlar vi ännu in information. Vi väntar fortsatt in alla provsvar och innan vi har all info på bordet vill vi inte kommentera antal, säger LHC:s general manager Niklas Persson till tidningen.

Verksamheten stoppad

LHC-spelarna gjorde sin sista gemensamma träning i tisdags innan den dagliga verksamheten stoppades.

– Det är vad det är och vi får förhålla oss till situationen. Vi får ta vårt ansvar för det vi kan påverka just nu, spelare och ledare är väldigt noga med att sköta hygienen och följa de direktiv som finns. Sen får vi träna ordentligt. Det är lite tur i oturen att det kommer ett landslagsuppehåll (efter nästa lördagsomgång), så vi ska nog lösa det.

Aftonbladet skriver att SHL:s ledning kommer att hålla ett möte i kväll med en medicinsk expert.

