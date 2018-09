Efter elva år utomlands gjorde stjärnbacken Erik Gustafsson, 29, SHL-debut för drygt en vecka sen.

I lördagens bortamatch mot Linköping fick Gustafsson dock lämna isen redan i den andra perioden efter en huvudtackling på kanadensaren James Wright.

– Han (Gustafsson) backar in och ser inte riktigt Wright där. Det är matchstraff på Luleåbacken, då man anser att tacklingen tar i huvudet. Gustafsson har spelat klart, säger kommentatorn Jörgen Larsson i C More.

I slutet av den andra perioden klev fjolårets poängkung i Linköping, Derek Roy, fram och satte 1-0 för hemmalaget. Kanadensarens första för säsongen.

Gustavsson: ”Svårt att vinna över oss”

Linköping vann till slut matchen med 2-1 och klubben har hittills inte förlorat en enda match under ordinarie tid den här säsongen.

– Absolut, vi har fått en bra start på säsongen. Det är svårt att vinna över oss. Vi visade en jämnhet redan under försäsongen och vi har tagit med oss det in i seriespelet också, säger Jonas ”Monstret” Gustavsson till C More efteråt.

LHC-stjärnan storspelade mot Luleå, men den rutinerade målvakten vet vad som kan hända om man inte behåller sitt fokus.

– Man vet att det är en färskvara, det gäller att komma till jobbet varje dag och trycka på gasen. Annars börjar det rassla in puckar igen. Samtidigt gäller att njuta av det, säger Gustavsson.