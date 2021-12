”De trodde att de skulle göra 2-3 mål i powerplay”

Varken Oskarshamn eller Linköping hade räknat med att spela match under måndagskvällen. Men efter torsdagens ishaveri fick lagen komma tillbaka till Saab arena och spela klart de två sista perioderna.

Matchen stod 1-1 när den återupptogs men därefter blev det fler mål.

John Dahlström gav Oskarshamn ledningen i andra periodens andra minut innan Benjamin Maxwell kvitterade strax därefter.

Linköping slog Oskarshamn

Linköping vände också helt på tillställningen och vann till sist med 6-2.

– Jag tycker vi spelar bra och är väl värda tre poäng. Vi har hittat ett bra go i laget. Jag tycker vi spelar bra när vi går och har hittat en bra balans när vi ska hålla igen, säger LHC-kaptenen Jonas Junland i C More efter matchen.

– Det är ett glatt och piggt lag och ett roligt omklädningsrum att vara i just nu.

Linköping inledde den andra perioden med tre minuters boxplay efter Róbert Lantošis matchstraff i torsdags.

– Jag tycker de kom hit och trodde att de skulle göra två-tre mål i powerplay och sedan tycker jag inte de var med i resten av matchen, säger Jonas Junland.

”Förlorar mot ett bättre lag”

Resultatet tar Linköping upp på 37 poäng, vilket gör att laget befäster sin topp 10-placering.

Oskarshamn har 45 poäng och innehar just nu sjätteplatsen som betyder spel i kvartsfinal.

– Vi får den starten vi vill ha men tyvärr tar vi inte hand om den på rätt sätt. Vi ger upp alldeles för dåliga mål. Vi förlorar mot ett bättre lag, vi behöver vara bättre och träna på våra grunder, säger tränaren Martin Filander i C More.

