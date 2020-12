Storformen: FBK sin tar fjärde raka

Växjö tog ledningen borta mot Färjestad genom Andrew Calof i inledningen av den andra perioden men hemmalaget kom tillbaka med besked.

Joakim Nygård gjorde både 1-1 och 2-1 innan Daniel Viksten satte 3-1 i sin jubileumsmatch – nummer 300 – i SHL.

Joakim Nygård var inte nöjd med den första perioden som blev mållös men desto mer nöjd med den andra som slutade 3-1.

– Det är en riktig uppryckning i andra perioden. I första går vi bort oss rejält i presspelet, säger Nygård i C More.

Färjestad vann mot Växjö

Nygårds två mål i matchen var nummer fem och sex på sex senaste matcherna.

– Det första är lite turligt kanske. Andra är en fantastiskt bra passning av ”Linkan” och jag nyper till direkt, säger Nygård.

I den sista perioden reducerade Emil Pettersson men även Daniel Viksten fick bli tvåmålsskytt när han satte 4-2 i öppet mål med en halv minut kvar.

– Vi ger bort det i andra perioden. Det är för dåligt. I tredje ger vi det en ärlig chans och får in en reducering och har bra lägen för att kvittera också. Men det räckte inte hela vägen, säger Emil Pettersson i C More.

Färjestads seger tar laget upp på 36 poäng efter 22 matcher. Växjö har två matcher mer spelade och 43 poäng.