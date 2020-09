Stjärnvärvningen låg bakom Brynäs seger

Brynäs hade ingen lyckad premiär i SHL i torsdags när man ställdes mot Oskarshamn på hemmais. Brynäs föll mot det bottentippade laget med 5-2 och under lördagen var man i Karlstad för att ta revansch.

Revansch fick man när Daniel Mannberg blev hjälte och Patrik Berglund gjorde sina två första mål för säsongen.

Brynäs tog ledningen tre minuter in i matchen och resultatet var 2-2 efter den första perioden. Detta efter att Patrik Berglund styrt in 2-1 i powerplay i mitten av perioden och Michael Lindqvist kvitterat bara fem sekunder senare.

Daniel Mannberg avgjorde för Brynäs

Även den andra perioden slutade oavgjort efter att Patrik Berglund kvitterat på en retur och 3-3 var ställningen inför den sista.

Då blev Daniel Mannberg hjälte i början av den sista perioden när han höll sig framme vid målet efter att Jonathan Sigalet skjutit.

Linus Ölund satte därefter 3-5 i öppen kasse och Brynäs fick fira sina första tre poäng för säsongen.

– Det är en gedigen, jättebra laginsats så vi är glada och nöjda, säger Brynäs tränare Peter Andersson i C More.

Han får lite andrum efter den svaga premiären.

– Det är en sån bransch, det är upp och ner och fram och tillbaka. Man kommer alltid få kritik när man förlorar men det kanske blir lite lugnare i morgon, säger Andersson.

Brynäs har nu tre poäng på två matcher. Färjestad har två poäng på tre matcher.

– Just nu känns det bittert. Jag tycker vi ger bort den här matchen, vi ger dem för enkla mål, säger Färjestads Sebastian Erixon i C More.

