Stjärnans uppvisning – i Linköpings målfest

Till den här säsongen värvades Broc Little tillbaka till Linköping från schweiziska Davos. I Östergötland jublades det över målkungens hemkomst. Men trots att Linköping har gått urstarkt under inledningen i säsongen så har 30-åriga Little "bara" noterats för fyra assist.

Noll mål.

Men i matchen mot Mora, en match där backarna spelade anfall och ingen hade lust att försvara så hittade han rätt, två gånger om.

Broc Little blev målskytt till slut

I öppningen av den andra perioden tryckte han in 3-1-målet i numerärt överläge för LHC. Därefter blev det fyra mål till i matchen innan Little i den tredje perioden satte sitt andra powerplaymål för aftonen.

Matchen slutade 7-4 till hemmalaget Linköping och de fortsätter toppa tabellen med 18 poäng efter sju matcher. Närmast bakom dem skuggar Skellefteå AIK som står på 14 poäng med en match mindre spelad.

