Stjärnans svar på tal – efter kritiken

Frölunda kom ut starkt mot Brynäs inför 8 674 åskådare i Scandinavium.

Forwarden Jacob Nilsson, som gjorde tre poäng i senaste matchen mot Linköping, gav hemmalaget ledningen efter tio minuters spel, snyggt framspelad av Anthony Greco.

– Greco gör det otroligt bra där. Jag hörde bara att det klirrade till i stolpen, så jag visste först inte om det var mål eller inte, men det var skönt att den gick in, säger Jacob Nilsson, som tagit sig tillbaka efter förra säsongens svåra knäskada, till C More om målet.

Om sin egen form säger målskytten, som har kritiserats av C Mores experter:

– Jag tycker att jag har tagit steg hela tiden och det blir bättre och bättre. Sen är det väldigt konstigt, ibland kan man spela klappkasst och komma ifrån en match med tre poäng och ibland kan man spela hur bra som helst och inte göra ett enda.

Jacob Nilsson spräckte Frölundas nolla mot Brynäs. Foto: MICHAEL ERICHSEN / BILDBYRÅN

Lasch med sitt första mål

Fyra minuter efter 1–0-målet utökade Frölunda sin ledning när Ryan Lasch avlossade skott i numerärt överläge. Pucken styrdes via en Brynäsklubba upp i krysset bakom målvakten Veini Vehviläinen och var Laschs första för säsongen.

Gästerna från Gävle såg bleka ut i första perioden och Brynästränaren Mikko Manner var allt annat än nöjd.

– Det är för stillastående. En har pucken och de andra står och tittar på. Alla fem måste åka skridskor, slår Manner fast i paus.

Mursak med sitt första mål

Brynäs höjde sig i period nummer två och fick utdelning efter åtta minuter. Linus Ölund gjorde 2–1-målet för gästerna.

Men glädjen blev inte särskilt långvarig.

Med drygt tre minuter kvar av perioden tog Frölundaforwarden Jan Mursak saken i egna händer, rundade målburen och sprätte upp pucken i krysset. Det var slovenens första mål för säsongen – och det var mycket vackert.

Brynäs kvitterade

Tredje perioden hann knappt börja innan Frölunda var nära att göra 4–1 när Jacob Nilsson prickade ribban.

Men i stället för ett Frölundamål reducerade Brynäs till 3–2 och skapade nerv i matchen. Johannes Kinnvall satte pucken i nät med ett fint handledsskott.

Med sex minuter kvar att spela kvitterade dessutom Alexander Ljungkrantz med ett skott i krysset på Frederik Dichows plockhandssida.

Men återigen blev glädjen kortvarig för Brynäs.

Två minuter senare avgjorde nämligen Ryan Lasch matchen när han gjorde 4–3. Amerikanens skott styrdes via Simon Bertilsson skridsko in i mål. Ryan Laschs andra mål för säsongen och andra för kvällen.

Brynäs tog ut målvakten i jakten på en kvittering, men det ville sig inte för gästerna.

Jan Mursak fastställde slutresultatet till 5–3 när han satte pucken i tom bur.

