Stjärnans svar – efter omtalade tv-bilderna

Två veckor har gått sen Djurgården släppte transferbomben.

Jason Garrison, med 555 NHL-matcher på meritlistan, hade skrivit på för Stockholmsklubben.

Garrison inledde säsongen med Edmonton Oilers, där han noterades för 17 matcher, innan han trejdades bort till Chicago Blackhawks – som i sin tur skickade honom till farmarlaget. 34-åringen dök dock aldrig upp och hans kontrakt med Blackhawks revs.

I fredags debuterade han i SHL och blev matchhjälte då han satte slutresultatet 2-1 borta mot Brynäs. Under lördagen spelade han sin första match på Hovet, återigen mot Brynäs, inför sin nya hemmapublik.

Efter 3-0-segern berättar han om det oväntade publikstödet.

– Jag har aldrig varit med om något liknande. Vanligtvis hör man publiken när det är en målchans eller en räddning, men här (i SHL) är det genom hela matchen. Man brukar kunna stänga publiken ute, men här går det inte, säger han.

Märkliga sammanträffandet i Dif

När han trejdades från Edmonton Oilers till Chicago Blackhawks gick svenske Robin Norell i motsatt riktning.

Båda hamnade till slut i... Djurgården.

– Ja, jag har förstått det, säger Garrison och skrattar.

– Det är ganska roligt att vi båda hamnade här.

Kanadensaren fortsätter:

– Det var en väldigt snabb process. Jag är lyckligt lottad som fick chansen att komma hit. Jag kände mig inte klar med hockeyn och pratade med min agent. Ett par dagar senare var det klart. Jag hade inte så mycket tid att prata med någon, men jag har alltid varit så, fattat mina egna beslut och litat på min magkänsla.

Han inledde säsongen med Edmonton Oilers i Sverige och kommer stänga den i samma land.

– Jag hade aldrig varit i Sverige tidigare. Det är ett vackert land och många har pratat om staden (Stockholm) tidigare. Jag har inte hunnit utforska allt på grund av jetlag, men bara att gå runt i Stockholm... det är vackert och påminner mig om hemma med allt vatten.

Garrison om uppmärksammade tv-bilderna

Under lördagens match mot Brynäs filmade C More inne i Djurgårdens omklädningsrum och på sociala medier blev kanadensarens armar en snackis.

”Garrison har redan vunnit ”störst-biceps-priset”, skriver expertkommentatorn Petter Rönnqvist på Twitter.

Huvudpersonen själv är mer blygsam.

– Haha, jag har alltid varit sån. Min familj har alltid varit hårt jobbande och jag hade aldrig kunnat vara här enbart baserat på talang. Det är många timmar på gymmet som ligger bakom, säger Jason Garrison.

