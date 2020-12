Stjärnans målsuccé direkt i comebacken

Det har snackats om det hela hösten – kommer Melker Karlsson att spela i Skellefteå i år igen?

Och till slut kom beskedet.

Han är tillbaka, efter sex år över atlanten och spel i NHL samt AHL.

Debuten blev i kväll och han levererade direkt.

Först var det däremot Örebro som tog ledningen i matchen genom Rodrigo Abols, på egen hand.

Men sex minuter senare slog han till.

När Jonathan Johnson avfyrade ett skott var Melker Karlsson rätt placerad och kunde styra in pucken i mål. Det startade även vändningen för hemmalaget.

– Haha, en jätteliten touch. Skönt att den gick in, vi har pratat om mer spelare på mål, skönt att se den gå in, säger målskytten till C more i paus.

Tre minuter senare stod Niclas Burström för sitt första mål på hemmais i år – och Skellefteå ledde med 2-1.

Resultatet följde med in i periodpaus.

– Det är kul, man får mycket ytor och ser mycket möjligheter så det är roligt, sa han även om sin första period tillbaka i SHL.