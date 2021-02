Stjärnans första ord efter hårda smällen

Leksand vann lördagens möte mot Frölunda med 3-2 efter ett sent avgörande från Matt Caito. Men snacket efteråt kom enbart att handla om Joel Lundqvist tackling på Peter Cehlárik.

I tron om att Cehlarik hade pucken gick Frölundakaptenen in med en stenhård tackling. Cehlarik flög in i sargen och blev liggandes kvar på isen. Leksands målkung testade ett byte men fick avbryta matchen med smärtor i axeln.

Lundqvist fick två minuters utvisning för interference – men en rasade Leksandstränare Björn Hellkvist ville se matchstraff.

Missar matcher

– Jag tycker vi är ute på jävligt tunn is i svensk hockey när vi godkänner att man tar bort målskyttar, framspelare och dyra importer som gör det så jävla bra, säger Hellkvist i C More.

Till Hockeypuls berättar Cehlarik att han kommer bli borta på obestämd tid.

– Smällen tog på axeln. Jag har varit på sjukhuset och röntgat den. Jag mår bra nu, lite stel och öm, säger Peter Cehlarik.

Hockeypuls: Hur länge blir du borta?

– Nu är det vecka till vecka. Jag kan inte säga så mycket mer om det. Det får Thomas Johansson (general manager) uttala sig om.