Under söndagen var det dags för de första åttondelsfinalerna i SM-slutspelet. I Kinnarps arena tog HV 71 emot Rögle i en kortare serie som är bäst av tre matcher. Laget som skulle gå segrande ur lördagens möte skulle direkt skaffa sig en matchboll.

Rögle spelade sin första slutspelsmatch på 25 år och fick i den första perioden en riktig kalldusch. Efter drygt 14 minuter spelade ledde HV 71 med hela 3-0.

Då hade HV 71:s Simon Önerud redan legat bakom alla de tre målen. Han gjorde två stycken själv och assisterade till Didrik Strömberg.

– Det är alltid skönt att vara med och bidra. Puckarna studsade rätt i dag, säger Simon Önerud i C more.

Ett nummer för stort för Rögle

I den första perioden haglade det av utvisningar och det var gruffigt. I slutet av den första perioden fick Rögle det så viktiga reduceringsmålet genom Eric Gelinas som satte dit 3-1.

I den första perioden var det även en duell mellan Robin Figren och Almen Bibic. Den sistnämnde åkte in i sargen och fick ont i axeln. Han fick ledas av isen.

– Det ser inte bra ut. Det var axel mot axel med varandra. Man ser tydligt när Bibic åker in i sargen så sträcker Figren upp armen och uppmana domarna att blåsa av, säger Johan Edlund i C more.

Rögle försökte trycka på i slutet av den tredje perioden men kom aldrig riktigt nära. Matchen slutade till slut 4-1 till HV 71 som därmed har matchboll i åttondelsfinalen.

– HV 71 är ett nummer för stort för Rögle, säger Johan Edlund i C more.

HV 71:s tvåmålsskytt Simon Önerud var nöjd efter matchen, men laddade samtidigt för returen på bortaplan.

– Vi får njuta i en halvtimme sen sikar vi på måndag. Det gäller att komma först till två. Vi har kommit halvvägs, säger han.

Returen spelas måndag kväll i Lindab Arena.