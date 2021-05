Stannar i Leksand: ”Känns riktigt bra”

Mattias Ritola hade en skadefylld säsong 2020/2021 men kom upp i 23 SHL-matcher för Leksand.

Nu är det klart att 34-åringen spelar i Leksand ytterligare en säsong.

– Det känns riktigt bra att skriva ett nytt kontrakt med Leksands IF. Vi har precis startat en resa som förhoppningsvis ska leda till något fantastiskt, och jag ser fram emot att få vara med på den resan fortsättningsvis. För mig var det en självklarhet att stanna i Leksands IF, det har hela tiden varit min förhoppning. Jag har varit med hela vägen från hockeyallsvenskan, och jag känner definitivt att det finns driv och kraft att fortsätta, säger Ritola i ett pressmeddelande från Leksand.

Mattias Ritola stannar i Leksand

Leksands general manager Thomas Johansson:

– Mattias har ett enormt hjärta för Leksands IF och har funnits där i med och motgång för föreningen. Mattias har delar i sitt spel som verkligen sticker ut och kan vara avgörande faktorer i att vinna hockeymatcher, så var det självklart för oss att han skulle vara en del av Leksands IF även in i framtiden.

Mattias Ritola kom till Leksand under säsongen 2016/2017 och har gjort 78 poäng i SHL sedan dess.