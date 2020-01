Sportchefens besked om Bert - mitt i krisen

Det är ingen överdrift att säga att Linköping har gått igenom en resultatmässig kris.

Inför mötet med HV 71 hade klubben tio raka förluster och anmärkningsvärt många av dem är tappade ledningar och uddamålsförluster.

Efter första perioden borta mot HV 71 ledde laget med 1-0 – men sportchefen Niklas Persson medger i en längre intervju med C More att situationen är pressad.

– Man ska inte sticka under stol med att det är tufft. Det är ett pressat läge. Men jag tycker fortfarande jobbet är otroligt roligt och ser det som en utmaning att vända det här till något positivt och börja klättra i tabellen, säger Persson till C More.

SportExpressen har sedan tidigare – i podden ”Sanny & Svensson” – avslöjat att Linköping och backen Jonas Junland är överens om ett långtidskontrakt.

Persson vill inte bekräfta att 32-åringen är helt klar för klubben ännu.

– Det är klart att vi vill ha hem honom. Men det ska lösa sig också. Det är en del grejer som inte är lösta. Jonas ska sätta den där kråkan på papperet för att det ska vara klart, säger han.

Sportchefen: ”Jag jobbar lite närmare laget nu”

Trots den otroliga sviten på tio raka förluster – sportchefen har sedan tidigare uttalat sitt fulla stöd för tränaren Bert Robertsson. Och han har inga planer på att göra förändringar i tränarstaben nu.

– Nej, det gör vi inte just nu. Den tränartrion som vi har – jag är helt övertygad om att det är rätt personer på rätt plats. De besitter en ordentlig hockeykompetens. De är entusiastiska och engagerade och lägger ner mycket tid på att göra sitt för att vända det här, säger Persson till C More.

Däremot har sportchefen själv tagit ett kliv närmare laget för att stärka upp.

– Jag jobbar lite närmare laget. Jag vill visa mitt förtroende nere i omklädningsrummet på daglig basis. Därför jobbar jag lite närmare laget nu än tidigare veckor. Vi har även lyft in ”Micke” Wernblom (tidigare målvaktstränare) som hjälp och tagit in honom som resurs både för mig och tränarteamet. Vi blir en person till runt laget. All stöttning behövs och det gäller att ta sig ur det här, säger han.

HV 71 kvitterade i andra perioden – men därefter ryckte Linköping i från sitt motstånd. Joe Whitney höll sig framme och satte 2-1 innan Sebastian Karlsson punkterade matchen till 3-1. I tom kasse satte Broc Little 4-1.

Linköping bröt därmed sviten på tio raka förluster.