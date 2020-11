När SHL tog uppehåll under en vecka så passade klubbarna på att förstärka. I stort sett samtliga pressmeddelanden från klubbarna så kunde vi läsa påpekanden om hur ekonomiskt gynnsamt det var för klubbarna.

Växjö värvade Andrew Calof, samtidigt som man släppte Marcus Davidsson.

– Andrew har gått med på att spela den här säsongen på en ersättningsnivå som gör att vi kan ersätta Marcus Davidsson och ändå sänka vår kostnadsmassa vilket var nödvändigt i dessa tider, sa sportchefen Henrik Evertsson.

Brynäs lånade in Noel Gunler från Luleå, som plockade in Chris DeSousa.

– Det är positivt att vi kunnat hitta denna lösning tämligen snabbt och att den har kunnat genomföras på ett sätt där vi inte dragit på oss några ökade kostnader, sa Luleås GM Stefan Nilsson.

Frölunda tog in hemvändaren Christoffer Ehn som var ordinarie i NHL förra säsongen.

Då svängde sig Frölundas sportchef Fredrik Sjöström med att Ehn spelar på ett ”team friendly contract”.

Malmö fick slutligen hem Patrik Hersley efter många år av försök.

– Den ekonomiska överenskommelse som vi nått med Patrik är också väldigt fördelaktig för oss, sa Malmös sportchef Patrik Sylvegård.

”Fokus flyttats från ersättning”

Alla värvningar som sker nu har alltså en gemensam nämnare.

De är förhållandevis billiga.

Under en normal säsong så skulle de importerna kostat säkert en miljon kronor netto för resten av säsongen, när man värvar denna tiden på året.

Malmö hade aldrig fått Patrik Hersley för under 150 000 kronor i månaden, och då med hemvändarrabatt.

Att Frölunda skulle få hem en 24-årig, ordinarie spelare i NHL, hade också kostat på ordentligt.

Men 2020 skiljer sig.

Andrew Calof. Foto: JONAS LJUNGDAHL / BILDBYRÅN

2020 är året då det är klubbarnas marknad mer än någonsin. Ironiskt nog inträffar detta samtidigt som klubbarna knappt har en enda krona att röra sig med.

Tiden talar dock för klubbarna.

Spelarna blir alltmer desperata och det har gått så långt att spelarna är beredda att spela för helt vanliga arbetarlöner vilket är långt, långt ifrån snittlönen i SHL som ligger på 121 000 kronor.

Anledningen är helt enkelt att de inte vill ha ett år som brinner inne i karriären, och skaffa sig förutsättningar för att jobba till hösten 2021.

Henrik Evertsson beskriver verkligheten:

– Så som spelarmarknaden ser ut just nu har fokus flyttats från ersättning till att överhuvudtaget ha ett jobb 2020/21.

Det var också det som var anledningen till att Djurgården kunde värva en så pass etablerad toppspelare i SHL, som Rhett Rakhshani.

– Egentligen är det så att klubbarna alltid styr marknaden. Men då gör man det utifrån den budget man satt upp. Den här säsongen är det så att vi har inga pengar i den utsträckning vi haft tidigare och då får spelarna anpassa sig, säger Djurgårdens sportchef Joakim Eriksson.

– Jobbtillfällena är helt enkelt få. När många spelare söker jobb så blir det så. Andra säsongen kan det vara klubbarna som är i mer behov och då har det funnits få spelare, fortsätter Eriksson, som haft en väldigt öppen dialog med Rhett Rakhshani.

– Jag vet att han tittade utomlands och han vet om att vi inte hade investerat i honom om vi inte haft skadorna på Guter och Hedman, samt att vi kommer behöva spela tre matcher i veckan resten av säsongen med en ung trupp, där vi dessutom kommer ha spelare på JVM under cirka en månad.

Thomas Johansson: ”Vi kan inte hålla på så”

Enligt uppgifter till SportExpressen tjänar Rhett Rakhshani liknande belopp som en spelare i fjärdekedjan tjänar över tolv månader. Men fördelat på sex månader i stället.

– Det är en sak mellan oss och spelaren, säger Joakim Eriksson.

Redan under sommaren skrevs kontrakt som innebär att spelarna lirar denna säsong med en kraftig rabatt, och där lönen går upp 2021.

Leksandsbacken Patrik Norén är ett exempel på en spelare som har ett sådant avtal, som utformades i slutet av juli, när han gick arbetslös.

– Så var det. Det är ingenting som jag behöver hemlighålla. Det handlar om det läget vi befinner oss i under denna säsong. Vi satt i ett tufft läge då vi gärna ville ha in Patrik i vår trupp. Men slår man ut kontraktet för denna, plus nästa säsong så skulle jag säga att han når upp till en marknadsmässig lön ändå, säger Leksands sportchef Thomas Johansson.

Rhett Rakhshani. Foto: MICHAEL ERICHSEN / BILDBYRÅN

Som klubb kan det också vara enkelt att nyttja situationen. Att kasta i väg skambud. Går det så går det.

Men det är något Thomas Johansson inte vill se ske.

– Spelarna ska ju inte komma till sina klubbar och känna sig lurade. Alla är medvetna om att situationen är tuff, men vi kan inte hålla på så. Alla parter måste vara nöjda för att det ska bli ett bra samarbete, säger Johansson.

Kommer vi fortsätta att få se ”reaspelarna” dyka upp i SHL?

Inte säkert.

Trots att det kan se illa ut när sportcheferna värvar spelare så är det ändå en helt annan verklighet som råder. Varje värvning ska det finnas skäl för, såväl sportsligt som ekonomiskt. Dessutom kan sportcheferna tvingas gå till sina spelartrupper där besparingar redan ha skett, för att få en tumme upp till att dra på sig kostnader.

Leksand har redan sparat pengar på att släppa Sebastian Wännström och Andrée Hult till utlandet.

Ändå har Thomas Johansson suttit lugn i båten sedan serien startade. Det är planen fortfarande.

– Ja, jag skulle väl säga att man ska väga in många faktorer. Det ekonomiska givetvis, men också numerären i truppen, säger Thomas Johansson.

Joakim Eriksson i Djurgården är inne på samma linje.

– Det är tufft ekonomiskt för alla. Inga klubbar kommer inte göra några rekryteringar utan att man noga vägt alla parametrar i det.