Det skapade vilda debatter på sociala medier och på SportExpressens plattform skrev experten Sanny Lindström att ishockeyförbundet borde stänga ligorna för nedflyttning tre år framöver.

Det är långt från rykte till beslut, och för att förbundet ens ska kunna överväga att ta ett sådant historiskt vägval måste någon liga lämna in en formell motion.

Vilket inte hade gjorts under söndagen.

– Nej, varken SHL eller Hockeyallsvenskan har lämnat något förslag, sa tävlingschefen Olof Östblom till SportExpressen.

När SHL:s sportchef Johan Hemlin kontaktas under måndagen viftar han bort Åke Ungers tweet som just ett rykte.

Hos klubbarna finns ingen ambition att stänga för nedflyttning.

– Nej, det har inte varit skarpa diskussioner på bordet.

Vad får du för indikationer från klubbarna i de möten ni har?

– Det har inte varit uppe på agendan.

Ingen har dryftat det?

– Nej, inte formellt inom SHL men det är klart att det kan diskuteras internt i olika samtal.

Att det ryktet blossar upp, vad tänker du om det?

– Frågan om kval och ligans upp- och nedflyttning figurerar varje år. Det är inte otroligt att ett sådant rykte går i gång mitt under en pandemi. Det är just ett rykte, inget annat.

I den roll du har i SHL, ser du att det finns en uppsida med att stänga ligan nedåt?

– Just nu ser inte jag frågorna på det viset. Jag arbetar med att hantera informationshanteringen med klubbar och medicinska team för att på kort sikt hantera och parera de coronautbrott vi har. Det andra är en strategisk fråga som säkerligen kan komma upp i en scenariodiskussion längre fram, allt utifrån vad som sker med pandemin.

I både Linköping och Skellefteå har smittan fått fäste. Foto: OLA WESTERBERG / BILDBYRÅN

Hemlin beskriver att SHL:s funktion är att se till klubbarnas vardag och framtid. Det är än mer kritiskt i dagsläget med rådande pandemi.

Flera tunga frågor avhandlas därför under denna höst.

– Ena benet – här och nu – är smittan och de utbrott vi sett i lagen och konsekvenserna de fått med flyttade matcher. Det andra benet är den ekonomiska aspekten för lagen. På lång sikt är det de ekonomiska bitarna inför säsongen 21/22 vi jobbar med. Arbetet pågår därför både på kort och lång sikt kan man säga.

Inför nästa säsong, vilka åtgärder kan SHL göra för att underlätta ekonomin för klubbarna?

– Vi diskuterar ett batteri av åtgärder men de håller vi internt.

Det nuvarande tv-avtalet med C More sträcker sig till 2024. Undersöker ni att säkra nästa tv-avtal för att få in kapital i ett tidigare skede?

– Vi har flera saker vi diskuterar, men det måste vi få hålla internt bland våra 14 klubbar tills vidare.

Likviditetsfrågan hänger fortfarande över alla klubbar, hur alarmerande börjar den bli nu när vi snart är inne i november?

– Den får du rikta till varje enskild klubb. Jag vet att klubbarna gjort ett stort arbete med att trimma sina organisationer genom nedskärningar, men den specifika frågan måste varje enskild klubb få svara på. Jag vet bara att likviditeten påverkas ohyggligt mycket av detta.

”Kommer växla upp testningarna i klubbarna”

Coronaläget i världen har under hösten skiftat och flera länder upplever just nu en andra våg av smittan. Spanien har till exempel utlyst nationellt nödläge och i Irland har delar av samhället pausats.

Även i SHL har enskilda utbrott konstaterats och bara under den senaste veckan har tre klubbar – Linköping, Skellefteå och Djurgården – aviserat att de har smittade spelare i herrlagen.

– Vi hade möte med alla medicinska team i går kväll. Så här långt kan jag bara ge beröm till lagen. Det är en otrolig öppenhet där vi delar erfarenheter och bilder mellan teamen; vilka symptom man ser, hur man isolerar och vilka åtgärder som genomförs. Vi ser också att sportchefer och medicinska team har dialog med lag de ska möta och har mött. På isen tävlar vi, men utanför är det fullt samarbete. Det är otroligt viktigt. Hittills följer klubbarna allt by the book, men vi kommer också att växla upp testningarna i klubbarna ytterligare.

Vad innebär det mer konkret i form av frekvens och nivå?

– Klubbarna är olika byggda, geografiskt och hur mycket man reser samt vilka organisationer man har. Det finns den vanliga vägen av testningen, men sedan finns vissa snabbtester. Vi är i fullt arbete med dessa saker, det var därför vi hade mötet i går.

I Linköping uppges uppemot 20 spelare vara smittade och vad det verkade hade klubben inte testat spelarna med symptom omedelbart, borde inte det ha skett?

– Nej, de följer protokollet. Grunden i allt är att om du uppvisar symptom, då kommer du inte till jobbet. Det finns en medicinsk egenkontroll hos varje spelare och ledare, att om en själv eller någon närstående har symptom, då går du inte till jobbet. Jag kan bara understryka att protokollet fungerar och att klubbarna gör ett väldigt bra arbete.

Möjligheterna att förändra spelschemat

Det akuta läget i Linköping, Djurgården och Skellefteå har fått se spelschemat pusslats om och flera omgångar har den senaste tiden flyttats.

Enligt Hemlin finns ett tillräckligt stort utrymme i SHL-programmet 20/21 för att samtliga omgångar ska spelas.

– Eftersom SHL startade på utsatt tid och CHL är inställt finns luft i spelprogrammet. Det finns tomma speldagar och vi kan placera matcher där CHL skulle spelats eller under landslagsuppehåll, dock utan landslagsspelare för att det ska vara sportsligt rättvist. Det går också att hitta back-to-back-lösningar och spela matcher efter varandra så länge förutsättningarna är lika för lagen.

