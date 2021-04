Slår tillbaka: ”Han sitter och ljuger i tv”

Det stormar – rejält – i Brynäs IF inför det kommande kvalspelet mot HV71, som startar under tisdagen.

Tränarna Peter Andersson och Viktor Stråhle har i helgen entledigats från sina uppdrag för att ersättas med Nils Ekman och Josef Boumedienne. En nyhet som avslöjades av Aftonbladet under lördagskvällen, och sedermera bekräftades av Peter Andersson i SportExpressen.

– Ja, det stämmer. Han (ordföranden Jürgen Lorenz) har gett beskedet nu.

Som om det inte vore nog valde sportchefen Michael Sundlöv, som en konsekvens av tränarbytet, att lämna sin tjänst som sportchef under söndagen.

Därmed är det en helt nykomponerad ledarstab som har ansvaret över Brynäs i det kommande kvalet.

Denna turbulens bemöttes för första gången av klubbdirektören Michael Campese i C More under måndagen. Han hävdade då, efter en fråga från experten Staffan Kronwall, att Sundlöv visste om det planerade tränarbytet.

”Michael Sundlöv har, vad jag förstått, inte informerats om det här. Hur ser ni på det? Det känns väldigt oklart från mitt håll.”, undrade Staffan Kronwall.

Michael Campese besvarade frågan i C Mores studio:

– Det håller jag faktiskt inte med om. Jag har själv skickat ett sms till både Micke och Peter, att jag ville träffa dem under söndag morgon för att diskutera den uppkomna situationen. Så, jag håller inte med om det.

SportExpressen kan nu avslöja det sms (se bild) som Campese syftar till, som skickades under lördagen till Peter Andersson och Michael Sundlöv.

Enligt Sundlöv är detta den enda kontakt han haft med Campese under helgen.

Redan i lördags, när SportExpressen nådde Sundlöv, påstådde han sig vara ovetande om förändringen och han dementerar nu starkt att han blivit informerad om Peter Anderssons och Viktor Stråhles sorti från klubben.

– Det har inte jag vetat om för en enda sekund. Den enda kontakt jag haft med Brynäs IF innan det kom ut i tidningen är det där sms:et. Folk får tolka det hur de vill, jag tolkar det inte som att någon ska få sparken. Det är omöjligt att se det så.

Vad tycker du om Brynäs agerande under de senaste dagarna?

– Jag vill inte kommentera det. Jag måste bara få stå upp för mig själv och säga att han ljuger. Varken jag eller Peter har vetat om att han och Stråhle ska få sparken, innan det kom ut i tidningarna.

Michael Sundlöv vill inte, i det här läget, besvara ytterligare frågor från SportExpressen.

– Jag vill att Brynäs ska få lugn och ro inför kvalet och jag vill inte att detta ska bli en pajkastning, men jag måste få stå upp för mig själv när han sitter och ljuger i tv, avslutar Sundlöv.